במערכת הביטחון זיהו ניסיונות מצד חמאס בעזה ובטורקיה לייצר תדלוק והסלמה של המצב בירושלים ובהר הבית במהלך חודש הרמדאן, כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, השיטה בה עושים שימוש אנשי חמאס, היא באמצעות רשתות אינטרנטיות שמשמשות כמסונפות לארגון הטרור.

בהמלצת שב"כ ובאישור פרקליט המדינה, שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על צו שמהפך את הפלטפורמות הללו לארגוני טרור, מתוקף חוק המאבק בטרור.

הצו מאפשר את חסימת הפעולות של הרשתות המסייעות לטרוריסטים ומפיצות תכנים מסיתים נגד מדינת ישראל, ובכך מקטין את היכולת של חמאס להבעיר את השטח באמצעות הרשת.

החלטה זו מצטרפת למאמץ רחב של כוחות הביטחון לייצב את המצב הביטחוני ולמנוע כל פעילות מסוכנת שמטרתה פגיעה בביטחון בתקופת הרמדאן.