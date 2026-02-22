מנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטים, לימור גולדנברג חדד, מחכה כבר שלושה חודשים לקבל את עמדת היועמ"שית על בקשת החנינה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו - כך חשף הכתב אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

במהלך תקופה זו, לא הכריעה היועמ"שית בשאלות החוקתיות המרכזיות, בין היתר אם בקשת החנינה של נתניהו בכלל נחשבת לבקשה תקינה ואם ניתן להגיש אותה בזמן שהמשפט מתנהל.

בנוסף, היועמ"שית לא ביקשה את עמדת הפרקליטות או את עמדת הצוות שמנהל את תיק נתניהו, ולמעשה לא התייחסה לשאלת ניגוד העניינים של שר המשפטים בנוגע לבקשה.

המתנה ארוכה זו יוצרת תסכול במשרד המשפטים, ובמיוחד אצל גולדנברג חדד, שהחלה לאבד את סבלנותה.

מקורביה מסרו כי אם העיכוב יימשך, היא צפויה להעביר את חוות דעת מחלקת חנינות בלי להמתין עוד להכרעת היועמ"שית.