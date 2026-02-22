מנהיג קרטל הסמים המקסיקני CJNG, נמסיו אוסגוארה סרוונטס, המכונה "אל מנצ'ו", חוסל היום (ראשון) במבצע צבאי שנערך במדינה.

אוסגוארה היה יעד מרכזי של הרשויות במקסיקו ובארה"ב ונחשב לאחד מהפושעים האלימים והחזקים ביותר במדינה בשנים האחרונות.

החיסול התרחש במסגרת פעולה של כוחות הביטחון המקסיקנים, בשיתוף פעולה עם סוכנות הביון האמריקנית CIA.

לאחר החיסול, החלה תגובה אלימה מצד אנשי הקרטל. תיעודים שהגיעו מפי עדים, דיווחו על הצתת כלי רכב, חסימות כבישים והתקפות על שוטרים ומוסדות ביטחוניים במדינה.

סגן שר החוץ של ארה"ב, כריסטופר לנדאו, שיבח את החיסול ואמר כי מדובר ב"ניצחון עבור מקסיקו, ארה"ב, אמריקה הלטינית והעולם". עם זאת, הוא ציין כי יש להיערך לאלימות מצד הקרטל.