חבר הקונגרס הרפובליקני, אנדי אוגלס, שוחח עם ערוץ 7 במהלך ביקורו בישראל עם פרויקט Yes! Israel בהובלת רות ליברמן ושרה פיילי והתייחס למתיחות סביב מתקפה אפשרית של ארה"ב באיראן.

לדבריו, מדובר בתקופה משמעותית לנוכח ההתפתחויות באיראן והאפשרות לשינוי משטר. "זו תקופה משמעותית שבה אתה מסתכל על מה שמתרחש באיראן - ומבין שהפוטנציאל לשינוי משטר ולחופש לעם האיראני קיים. ייתכנו הזדמנויות עצומות לצד אתגרים חדשים".

אוגלס התייחס גם לחשש ממלחמה אזורית והחמיא לעמידות הישראלית. "עם ישראל חי תחת איום מתמיד. הנשיא טראמפ פתח את הדלת בפני המשטר האיראן לעשות את הדבר הנכון ולהחזיר את המדינה לאזרחיה. אך אני לא חושב שהמשטר מסוגל לעשות זאת".

הוא העריך כי ייתכנו התפתחויות בטווח הזמן המיידי. "אני מניח שתהיה איזושהי פעילות בימים הקרובים".