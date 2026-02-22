הרב יצחק יוסף פסק בשיעורו השבועי כי תושבי שכונת רמות בירושלים יקראו את המגילה ביום ט"ו באדר, כדין תושבי עיר מוקפת חומה.

זאת, בזכות פתרון הנדסי-הלכתי יצירתי: הצבת קרוואנים בשטחים פתוחים המחברים את השכונה לרצף העירוני של ירושלים.

שכונת רמות מנותקת פיזית מהרצף הבנוי של ירושלים. לפי ההלכה, כדי שתושבי שכונה מרוחקת ייחשבו תושבי עיר מוקפת חומה לעניין פורים, נדרש רצף רציף של מקומות יישוב. ללא רצף כזה - קוראים ביום י"ד, כשאר הערים.

סגן וממלא מקום ראש עיריית ירושלים, צביקה כהן, יזם בשיתוף ראש העיר משה ליאון את הצבת הקרוואנים בשטחים הפתוחים - פתרון שאושר על ידי הפוסקים ויוצר את הרצף הנדרש.