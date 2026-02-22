הקואליציה החליטה לקדם את "חוק בן גביר", הקובע כי בג"ץ לא יוכל לערוך ביקורת שיפוטית על מינויי של שרים, אלא רק במקרים חריגים.

קידום החוק נעשה בתגובה לעתירות שהוגשו לבג"ץ וקריאת היועצת המשפטית לממשלה להדיח את השר לביטחון לאומי.

הוועדה המיוחדת הדנה בחוק עתידה להתכנס השבוע לדיון טכני ובשבוע הבא להעלות את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית. החוק צפוי לעבור בתמיכתה של ש"ס - למרות שהמפלגות החרדיות מחרימות את הקואליציה בשל אי קידום חוק הגיוס.

מלשכת יו"ר ש"ס אריה דרעי נמסר כי "הסמכות הבלעדית למינוי ופיטורי שרים נתונה לראש הממשלה בלבד, וכך ראוי שיהיה במדינה דמוקרטית. עם זאת יובהר: יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי אינו זקוק לחוק זה ואינו מעוניין להתמנות לשר בממשלה הנוכחית".