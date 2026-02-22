הפועל חיפה הפסידה להפועל באר שבע בכל חמשת המפגשים האחרונים ולא ניצחה אותה בחוץ מאז ה-0:2 בווסרמיל במרץ 2011.

גם הערב (ראשון) לא הצליחה אמנם הפועל חיפה לנצח את באר שבע אך הייתה לא רחוקה מכך כאשר סיימה איתה בתיקו 1:1 ולולא שוער באר שבע וקורת השער שלו, זה היה נגמר בהפסד.

למעשה, מי שהיה אחראי על המעידה של הטוענת לכתר מבירת הנגב הוא דווקא שחקנה עד לא מזמן, אלון תורג'מן.

באר שבע, קבוצת המחצית הראשונה הטובה בליגה חגגה יתרון משער נוסף במחצית הראשונה העונה, כשקינגס קנגוואה כבש את שערו השמיני העונה בדקה ה-23 והעלה את באר שבע ליתרון, אך הפועל חיפה הגיבה במהרה כששתי דקות לאחר שספגה, דווקא החלוץ שחזר אליה לקדנציה נוספת, כבש והשווה את התוצאה.

חיפה כאמור הייתה קרובה לכבוש שער מהפך אך לרוע מזלה זה לא צלח, ובכל זאת היא קוטעת רצף של ארבעה הפסדים ובעיקר גורמת לבאר שבע לאבד גובה במשחק שלישי העונה שהיא מאבדת נקודות באצטדיונה הביתי, טוטו-טרנר. מאבק האליפות ייפתח מחדש מחר?