לציון ארבע שנים למלחמה הרוסית באוקראינה, פרסמה הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה תיעוד מקיף של הנזקים שנגרמו למורשת היהודית במדינה.

על פי הרשימה, כ-40 אתרים דתיים, חינוכיים, היסטוריים ואתרי הנצחה ניזוקו או נהרסו לחלוטין מאז פברואר 2022 - ומספר זה, כך מדגישה הקהילה, עשוי להיות חלקי בלבד.

בין הפגיעות הבולטות: בניין בית הכנסת ההיסטורי במריופול נהרס כליל, בית הכנסת הכוראלי בבחמוט ספג נזק קשה, ומתחם הזיכרון באבי יאר בקייב - אתר הטבח הנאצי שבו נרצחו עשרות אלפי יהודים במלחמת העולם השנייה - נפגע פעמיים.

בינואר 2026 נהרסה כליל אנדרטה לזכר קורבנות השואה בבילופילה, ובנובמבר 2025 פגעה תקיפה אווירית בחלק היהודי בבית הקברות בחרקוב והרסה כ-240 קברים.

ויטלי קמוזין, יו"ר הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה, אמר כי "כבר עכשיו ברור שמספר האתרים שנפגעו גבוה בלפחות 50% מהמתועד, אך לא ניתן לאמת זאת עד לסיום הלחימה".

הקהילה ציינה כי אתרים רבים בשטחים הכבושים אינם נגישים לבדיקה, ובחלק מהאזורים קיים חשש ממוקשים שלא התפוצצו.