לאחר שבועות של משא ומתן מתיש, מתקרב חוק הגיוס להכרעה. ועדת החוץ והביטחון צפויה לחדש בימים הקרובים את דיוניה בנוסח הסופי, עם יעד שאפתני: הבאת החוק להצבעה במליאה כבר ביום שני הקרוב - ערב חג הפורים.

במהלך השבועות האחרונים צמצמו המפלגות החרדיות והייעוץ המשפטי של הוועדה את הפערים ברוב סעיפי החוק. אולם שלושה סעיפים מהותיים נותרו ללא הסכמה: סעיף החנינה, גיל הפטור, ומועד תחילת הסנקציות. על שלושת הסעיפים הללו תיפול ההכרעה.

בפני המפלגות החרדיות עומדות כעת שתי דרכים. האחת - לאמץ את עמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה, תוך ויתור על הסעיפים השנויים במחלוקת. השנייה - להתקדם עם הנוסח המלא, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי, ולהתמודד בהמשך עם בג"ץ. ההכרעה בין שתי האפשרויות מסורה לרבני 'דגל התורה'.

הלחץ מגיע גם מסביבת ראש הממשלה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיונים כי אם יישארו רק שני סעיפים תחת מחלוקת, בג"ץ ככל הנראה לא יוציא צו ביניים שימנע את אישור החוק.

יו"ר ש"ס אריה דרעי הלך צעד נוסף קדימה ואמר לאנשי נתניהו כי ניתן לקדם את החוק כולו ללא גיבוי הייעוץ המשפטי - "ומה שיהיה, יהיה".

המפלגות החרדיות הציבו דד-ליין: השלמת נוסח החוק עד תחילת השבוע הבא. יום שלישי הקרוב סומן ביומן לחידוש הדיונים בוועדה.

עבור הקואליציה, הגעה לפורים עם חוק מאושר היא יעד אסטרטגי שנועד להסיר את איום הגיוס המיידי מבני הישיבות ולייצב את הקואליציה.