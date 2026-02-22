11 מי יודע. שלושה ימים לאחר הזכיה בפעם השניה ברציפות בגביע המדינה בכדורסל, המשיכה הערב (ראשון) מחזיקת הגביע הטריה מכבי תל אביב את רצף הניצחונות שלה גם במסגרת ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל כשהביסה ללא קושי את עירוני נס ציונה בתוצאה 80:111.

למעשה, בדומה למשחק הגביע, גם הערב באולמם הביתי היכל מנורה מבטחים שבתל אביב, המכבים מת"א הכריעו את המשחק בשלב מוקדם שלו.

היה זה בזכות חזרתו של הכוכב הגדול מתחילת העונה, לוני ווקר שחזר מפציעה והמשיך מהמקום בו עצר לפני שנעדר לזמן רב כשזה צלף 18 נקודות ב-18 דקות של משחק.

הגארד, שנעדר מהפרקט קרוב לחודשיים בעקבות פציעה בכתף, לא הראה סימני חלודה וכבר ברבע הראשון צבר 14 נקודות, כולל 4 מ-5 מעבר לקשת.

יחד עם גור לביא ששוב קיבל דקות משחק רבות וסיפק את הסחורה עם משחק שיא של 31 נקודות ומאזן כמעט מושלם מהשדה, וג'ימי קלארק שהמשיך את ניהול המשחק המצויין שלו, לנס ציונה לא היה כל סיכוי.

מכבי כבר עם רצף של 11 ניצחונות ליגה והיא תגיע לקרבות הקריטיים על הכרטיס המיוחל לפלייאין במסגרת היורוליג האירופי, עם רוח גבית ומומנטום גדול.