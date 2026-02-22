בלשי תחנת משטרה בני ברק-רמת גן עצרו היום (ראשון) קטין בן 15 תושב העיר, החשוד במעורבות בהפיכת ניידת משטרה במהלך הפרות הסדר שאירעו בשבוע שעבר בבני ברק.

הקטין נחקר בחשד לחבלה במזיד ברכב, השתתפות בהתקהלות אסורה, קשירת קשר לביצוע פשע וחסימת דרך ציבורית. בתום חקירתו נכלא, ומחר יובא לדיון בבית המשפט לנוער בבת ים.

מעצרו מצטרף לשורת עצורים בפרשה. ביום חמישי האחרון נעצר חשוד נוסף, בן 19 מביתר עילית, ומעצרו הוארך עד ה-25 בפברואר.

בנוסף, בית משפט השלום בתל אביב האריך היום בארבעה ימים נוספים את מעצרו של יוסף שפר, בן 18 וחצי, גם הוא מביתר עילית, החשוד במעורבות באותו אירוע.

במהלך הדיון טען סניגורו כי מרשו הועבר למתקן באבו כביר לאחר כניסת השבת, על אף היותו שומר תורה ומצוות. בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והאריך את המעצר לצורך המשך החקירה.

המשטרה הדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד כל מי שיפגע בשוטרים וברכוש ציבורי.