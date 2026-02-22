שבוע בדיוק עבר מאז נחלה הפועל ירושלים כישלון ואכזבה, כשהודחה בידיי היריבה המרה והמושבעת מכבי ת"א בחצי גמר גביע המדינה בכדורסל.

הערב (ראשון) גם ירושלים וגם פיינליסטית הגביע שהפסידה למכבי בגמר על התואר השני בחשיבותו בכדורסל הישראלי, התאוששו עם ניצחונות ליגה.

בעוד ירושלים גברה על מכבי רמת גן בחוץ בתוצאה 97:87 בזכות רבע שלישי חד צדדי בו ניצחה בתוצאה 25:13, הרצליה הביסה את הפועל גליל עליון מתחתית הטבלה בתוצאה 89:105 במה שהיה ניצחון הליגה השמיני ברצף שלה, למרות שפיגרה במשך זמן לא מועט במהלך המשחק.

שיא עונתי חדש בנקודות, 13 שלשות ב-44.8%, 26 אסיסטים ושישה שחקנים בספרות כפולות, הספיקו להרצליה בכדי להפוך ולנצח בגדול את האדומים מהצפון שנמצאים בתחתית הטבלה.

מיד אחרי פגרת הנבחרת, תפגוש הרצליה את הפועל ירושלים בקרב ישיר על המקום ברביעייה הראשונה של הליגה.