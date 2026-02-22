בג"ץ קבע הערב (ראשון), כי על היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, להודיע בתוך שבוע לאיזה גורם בפרקליטות יש להעביר את תיק החקירה של פרשת הפצ"רית, לנוכח העובדה כי החקירה הסתיימה.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, אשר דרשה כי תינתן החלטה ברורה על העברת התיק.

בהוראת בג"ץ, נמסר כי יש להעביר את התיק לפרקליטות, אך היועצת המשפטית של משרד המשפטים נדרשה להודיע מי הגורם בפרקליטות שיטפל בתיק - וזאת בתוך פרק זמן של שבוע.

המשטרה הודיעה לפני כשלושה שבועות כי חקירת פרשת הפצ"רית הושלמה, וכי המפכ"ל דני לוי הנחה להעביר את התיק ליועמ"שית משרד המשפטים. עם זאת, יועמ"ש המשטרה עדכן כי לא נמצאה מעורבות של גורם מחוץ לפרקליטות הצבאית בהדלפות או בטיוח החקירה.

לפי הודעת המשטרה, המפכ"ל נפגש עם ראש אגף חקירות ומודיעין וצוות החקירה, אשר סקרו בפניו את הממצאים. המשטרה מסרה גם כי המפכ"ל סבור כי יש לאפשר לגורם מקצועי בכיר נוסף, חיצוני למשטרה, לבחון את מכלול פעולות החקירה, אך גורם כזה טרם מונה עד כה.