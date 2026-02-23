במהלך תכניתו המשותפת עם יאיר שרקי בחדשות 12, התייחס אברי גלעד למצב בעזה, ואמר כי בתוך כל רעש הסחות הדעת, קמה למעשה "מדינה פלסטינית על מלא" בעזה.

הוא הצביע על התהליך שבו הפכה עזה למדינה דה פקטו, תחת שלטון חמאס: "בתוך כל רעש הסחות הדעת, בלי שנרגיש - קמה לצידנו בעזה מדינה פלסטינית על מלא. מדינה דה פקטו. עם אלפי שוטרים, חמשת אלפים שוטרים חמושים מבני עזה הצעירים, שמעניין מה הם היו שנייה לפני שהם נהיו שוטרים".

גלעד הסביר כי השוטרים בעזה עוברים אימונים במצרים, ועתידים לקבל נשק ומדים חוקיים: "הם עוברים אימונים במצרים, והם יקבלו נשק חוקי ומדים חוקיים. ישמרו עליהם חיילים של מדינות מוסלמיות, 'ידידותות למחצה' - כאלה שאי אפשר לתקוף כשמצלמים".

בהמשך, טען גלעד כי הממשלה לא שואלת את דעתה של הציבור בנוגע למצב החדש הזה, ושאל שאלה רטורית: "אני רק שואל שאלה אחת - מישהו שאל אותנו? מישהו התייעץ בנו? משאל עם, בחירות, סקר, טלפון? משהו?".

הוא המשיך והביע את תחושת האכזבה ממדיניות הממשלה, וטען כי ראש הממשלה מאפשר את המציאות החדשה בעזה.

"ראש הממשלה מאפשר מציאות של מדינה פלסטינית חמאסית בעזה", הוא אמר, "ואנחנו ממשיכים להתעסק בשטויות, כמו מרדכי דוד והחבורה סביבו, שהם סוכני פיזור דעת, הם דוחפים לנו נושאים מעצבנים וקטנים, כדי שלא נעסוק באמת הגדולה, שמתרחשת מול העיניים שלנו".

לסיום, קבע גלעד: "קמה כאן מדינת חמאס - יום עצמאות שמח."