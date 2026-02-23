מפקד יחידת 8200 לשעבר, יוסי שריאל, הצטרף לאחרונה לחברת הסטארטאפ "דקארט" בתפקיד חבר הנהלה.

ב"דה מרקר" דווח כי הוא לוקח חלק בקבלת ההחלטות בחברה ומייעץ למייסדיה - שניהם פקודיו לשעבר.

"דקארט" הוא סטארטאפ בינה מלאכותית שגייס 153 מיליון דולרים מאז הקמתו ומטרתו פיתוח מודלים ליצירת וידאו אינטרקרטיבי בזמן אמת בקנדה מידה גדול.

שריאל פיקד על יחידת המודיעין בשבעה באוקטובר ופרש מתפקידו בעקבות המחדלים שקדמו לטבח. הרמטכ"ל אף קבע כי הוא ישוחרר משירות מילואים בשל האחריות הפיקודית שלו למחדלים שקדמו למתקפה הרצחנית של חמאס.

במכתב בו הודיע על פרישתו מצה"ל כתב "לאורך שנות שירותי למדתי כי הסיכונים וההזדמנויות, ההצלחות, הטעויות והכישלונות, טמונים במפגש בין מידע לידע, בין מודיעין לאופרציה, בין מה שאנחנו יודעים למה שאנחנו לא יודעים. בשנים שלפני ובחודשים שלפני, כמו גם בליל 7 באוקטובר עצמו, כשלנו כולנו כמערכת מודיעינית ומבצעית ביכולת לחבר בין הנקודות כדי לראות את התמונה ולהיערך למול איום הייחוס שהתהווה".

"באופן אישי, כשלתי בכך שלא הבנתי די הצורך, ולכן גם לא שיקפתי די הצורך, שבמציאות הייחודית בגבול עזה אנחנו כמערכת מחויבים לניהול סיכונים אחר, הנגזר ממרווח הטעות המזערי הקיים בגזרה הזו", הוסיף.