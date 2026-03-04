דירה בבעלות היא משאת נפש של מרבית המשפחות בישראל, כאשר לא תמיד מדובר בהחלטה כלכלית נטו, אלא בשילוב של צורך רגשי ממשי ל"בית משלנו".

זוגות רבים, שלקחו משכנתא בעשור האחרון, גילו שהמציאות הכלכלית בישראל של 2026 שונה לחלוטין מזו שתכננו. יוקר המחיה, עליית מחירי המזון, חשבונות, הוצאות על ביגוד, חוגים, שיעורים פרטיים לילדים, דלק. נדמה שהכל סביבנו התייקר, מלבד המשכורות שלא עלו בהתאם והכנסות משק הבית, שהספיקו עד לפני שנה, כבר לא עומדות בקצב ההוצאות.

כשמשכנתא חונקת והחובות נערמים - מתנה קטנה מכם יכולה להציל בית שלם מקריסה.

פורים ופסח המתקרבים ממלאים בשמחה, אך גם בדאגה כלכלית לאור הוצאות החג הצפויות ובמצב הזה, משפחות רבות שמגיעות אלינו לפעמונים מעלות את שאלת המשכנתא, ששואבת כל חודש חלק נכבד מההכנסה ומנסות להבין מה כדאי לעשות.

אז האם משכנתא היא השקעה או נטל ומה צריך לעשות כדי להתמודד איתה?

המשכנתא: מהשקעה לנטל(?)

משכנתא נחשבת להשקעה בעתיד, אבל עם שינוי נסיבות החיים ויוקר המחייה שעלה לאורך השנים, היא עלולה להפוך למשקולת שמושכת למטה את כל התקציב המשפחתי. אם אתם מרגישים שהמשכנתא חונקת אתכם ולא מאפשרת חיים ביציבות כלכלית, חשוב לבדוק מה ניתן לעשות.

הנה מספר פתרונות מעשיים שעשויים להקל:

בדקו מחדש את תנאי המשכנתא שלכם. ניתן לפתוח במשא ומתן עם הבנק על הארכת תקופת ההלוואה. לפעמים הארכה של מספר שנים יכולה להפחית משמעותית את התשלום החודשי. כנראה תשלמו יותר ריבית לאורך זמן, אבל אם זה מאפשר לכם לנשום בהווה, זו אפשרות ששווה לבחון, כמובן לצד טיפול בשאר רכיבי ההוצאה של משק הבית.

אל תחששו להתמקח עם הבנק. ניתן לבקש מהבנק בקשות מיוחדות, הנוגעות למשכנתא, בעיקר במקרי חירום כמו אובדן הכנסה זמני, או קושי כלכלי ממוקד אחר.

בין הדברים שתוכלו לבקש במקרה כזה - הקפאת תשלומי משכנתא לתקופה מסוימת שבה אתם מתייצבים מחדש, תוכנית החזר מותאמת הכנסה או תשלום של ריבית קבועה לזמן מוגדר מראש, לצד תהליך של שיקום כלכלי שיעזור לעמוד בהתחייבויות עתידיות.

עקבו אחרי הריבית במשק. אנחנו חיים בתקופה מטלטלת מכל הבחינות, אשר מתבטאת גם בסביבת ריבית לא יציבה. לאחר תקופה ארוכה של עליות ריבית והשארתה ברף גבוה יחסית, אנו עדים בחודשים האחרונים לסימנים ראשונים של ירידה והתייצבות.

אם לקחתם משכנתא בשלוש השנים האחרונות, עקבו אחר עדכוני בנק ישראל ושאפו לבצע תהליך של מחזור משכנתא, בתקופה בה הריביות יהיו נמוכות.

צמצמו הוצאות שוטפות אחרות. לעיתים, חיסכון של כמה מאות שקלים בהוצאות השוטפות כמו בגדים, בילויים, בתי קפה או אירועים יכול לאפשר לכם לעמוד בתשלום המשכנתא. עברו על כל הוצאה ושאלו את עצמכם: האם אנחנו באמת צריכים את זה? אולי יש חלופה זולה יותר? הכוונה היא לא לחיות בצמצום או במחסור חלילה, אלא לנסות לצמצם הוצאות בתקופה כלכלית קשה, שכולנו תקווה שתשתפר עם הזמן.

בפורים הזה בוחרים לא רק לשמוח, אלא גם להציל בית בישראל.

מי שמצליחים להתמודד, יכולים לסייע באמצעותנו לאחרים

פורים מגיע עם הרבה שמחה, אבל גם עם לא מעט הוצאות: משלוחי מנות, מתנות לאביונים, סעודה, תחפושות. בדיוק כמו שמצוות "עד דלא ידע" מלמדת אותנו על איבוד גבולות, כך גם מצבם של משפחות רבות מאבד גבולות כשמדובר בהוצאות מול הכנסות.

מצוות "מתנות לאביונים" היא לא רק מצווה דתית, היא מצווה אנושית וחברתית. כשאנחנו תורמים למשפחות במצוקה, אנחנו לא רק עוזרים להם לעבור את החג, אנחנו עוזרים להם לשלם את המשכנתא, לסגור את החובות או לקנות מזון בסיסי.

כל תרומה, קטנה כגדולה, יוצרת "ונהפוך הוא". היא הופכת משפחה שטובעת בחובות למשפחה שיכולה לנשום ומשנה את המציאות של משפחה שלמה. התרומות שלכם מגיעות ישירות למשפחות, בו ביום, ויחד עם הליווי המקצועי של המלווים, התרומה תשמש לסגירת חובות ולא רק לטיפול זמני בסימפטומים.

אלפי משפחות שעברו תהליך לשיקום כלכלי בפעמונים, וזכו לתמיכה כספית לצד הליווי הכלכלי, הצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתא, תוך כדי הסדרת כלל החובות וייצוב המצב הכלכלי שלהן.

תודה לכל אחד ואחת שתורמים. אתם שותפים לשינוי אמיתי ומאפשרים למשפחות לא רק לחגוג את פורים, אלא לחיות את השנה כולה בכבוד ובביטחון.

בפורים הזה אתם יכולים להיות ה"ונהפוך הוא" של משפחה שלמה - תרמו מתנות לאביונים דרך פעמונים ותנו להם אוויר לנשימה.