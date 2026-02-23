כוחות חטיבה 7 בפיקוד אוגדת עזה (143) השלימו את פעילותם במרחב רפיח לטיהור מרחב הקו הצהוב, לאחר כשלושה חודשים של פעילות רציפה בשטח הרצועה.

במהלך פעילותם, הכוחות בשיתוף עם לוחמי יחידת יהל"ם, חיסלו עשרות מחבלים אשר שהו בתוואים התת-קרקעיים במרחב והשמידו מאות תשתיות טרור, בהן תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר, בו נמצאו חדרי שהיה ואמצעי לחימה.

בנוסף, הכוחות השמידו את אחד מפירי התוואי בו נפל לוחם צמ"ה במילואים באוגדת עזה, רס"ר (מיל') אפי (יונה אפרים) פלדבאום ז"ל.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול לטיהור מרחב הקו הצהוב ולהסרת כל איום מיידי", נמסר מצה"ל.