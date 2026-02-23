לוסי אהריש מזהירה את נתניהו: הבריונים האלו יתהפכו גם עליך צילום: באדיבות חדשות 13

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, פרסם הבוקר ברשת X תגובה חריפה לדבריה של לוסי אהריש, שאמרה לנתניהו בשידור, "יום אחד הבריונים האלה גם יגיעו לפתח הבית שלך". רוטמן טען כי מדובר בצביעות תקשורתית ובהלבנת אלימות פוליטית.

לדבריו, "הבריונים כבר מזמן בפתח הבית של נתניהו. הם ירו שם פצצות תאורה, הציתו ופרצו פנימה. הבריונים היו בפתח הבית של יריב לוין. הבריונים כבר היו בפתח הבית שלי וניסו לחסום את ההגעה שלי להצבעות. הם כבר היו בפתח הבית של יואב קיש והציקו לאשתו. הם מיררו את חיי משפחת שיקלי ורדפו אחרי הילדים שלו".

רוטמן הוסיף, "אני יכול להמשיך עם דוגמאות מכאן ועד ניו יורק. והבריונים עשו את כל זה בעידוד פעיל שלך ושל חברייך בערוצי התקשורת. את הבריונים האלה ואת שולחיהם את וחברייך הלבנתם ומנסים להלבין. לא בשתיקה, לא בקריצה, לא ברמזים. על השולחן, באופן בוטה".

בהמשך כתב, "אתם קוראים להם 'פעילי מחאה' או 'מוחים' או 'מפגינים', כי הם מהכיוון הנכון. חס ושלום לא בריונים או עבריינים. זה שמור רק לאנשי ימין. הייתי מאשים אותך בצביעות אבל זה חסר טעם".

את דבריו חתם בפנייה ישירה, "לוסי, אאמין לזעזוע שלך כשאראה שהאנשים שעמדו מאחורי התקיפות האלימות לא מוזמנים לאולפנים כפאנליסטים לגיטימיים. כשנראה איך מסוקרים באותו זעזוע וגינוי גם אלה שרודפים אנשים שאת לא מסכימה איתם. עד אז, איש לא יאמין לך ולערוצי הפייק שמשדרים את הפייק זעזוע שלך".