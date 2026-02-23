בית המשפט גזר הבוקר (שני) שנת מאסר בפועל, שלילת רישיון נהיגה לצמיתות ופיצוי בסך 10,000 שקלים על קרול פסלר בת ה-82 שהורשעה בעבירת הפקרה לאחר פגיעה, בעקבות התאונה הקטלנית במאי 2023 בה נהרג רפאל אדנה בן ה-4.

ההחלטה מגיעה לאחר חודשים ארוכים של מאבק ציבורי ומשפטי עיקש מצד משפחת אדנה. רפאל ז"ל נפצע אנוש בתאונה בנתניה בזמן שטייל עם סבו ואחיו, ולאחר מספר ימים נקבע מותו בבית החולים. פסלר פגעה בילד, נמלטה מהזירה, ורק בחלוף מספר שעות התייצבה בתחנת המשטרה.

בגזר הדין מתח בית המשפט ביקורת חריפה על התנהלותה של הנהגת ברגעים שאחרי הפגיעה: "עבירת ההפקרה אינה רק הפרה של חוקי התעבורה, אלא כשל מוסרי ואנושי עמוק. חובתו של נהג לעצור ולהושיט עזרה היא חובה בסיסית בחברה מתוקנת, והיא עומדת בעינה גם כאשר הנהג אינו אשם בגרימת התאונה".

פסלר טענה להגנתה בעדותה כי לא הבינה שפגעה בילד. לדבריה, חשה ב"בום" וראתה את המראה נשברת, אך סברה כי אופנוע פגע בה והמשיך בנסיעה. בית המשפט דחה גרסה זו והרשיע אותה בהפקרה לפני כחצי שנה.

יצויין כי הפרקליטות החליטה בתחילה שלא להגיש כתב אישום נגד הנהגת בגין גרימת מוות, אלא רק בגין הפקרה, מה שהוביל להפגנות סוערות וחסימות כבישים תחת הקריאה "צדק לרפאל".

בפברואר 2024, עם הודאתה של פסלר במיוחס לה, נרשמו רגעי שיא של כאב בבית המשפט כאשר בני המשפחה הטיחו בנאשמת האשמות קשות וזרקו לעברה בובות מגואלות בדם, מה שאילץ את המאבטחים לחלץ אותה מהאולם.