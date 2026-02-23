נציבת קבילות החיילים, תא"ל (מיל') רחלי טבת ויזל, הגישה היום את הדוח השנתי לשנת 2025 לשר הביטחון ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

הדוח חושף תמונת מצב מורכבת של המשאב האנושי בצה"ל, בצל תקופת לחימה ממושכת, ומצביע על עלייה של 40% בקבילות מצד משרתי הקבע.

מנתוני הדוח עולה כי במהלך שנת 2025 הוגשו לנציבות 6,621 קבילות. מתוך כלל הקבילות שבירורן הסתיים בשנה זו, נמצא כי 52% נמצאו מוצדקות. נושא "פיקוד ומנהיגות" ממשיך להוביל את עילות הפנייה ומהווה 35% מכלל נושאי הקבילות.

הדו"ח המלא

הנתון הבולט ביותר בדוח הוא הזינוק במספר הפניות מצד משרתי הקבע. כ-965 משרתי קבע הגישו קבילות השנה - עלייה של 271 פניות לעומת אשתקד. הנציבה מגדירה עלייה זו כ"איתות אזהרה", במיוחד נוכח העובדה ש-58% מקבילותיהם נמצאו מוצדקות.

בחלוקה לנושאים, 35% מהקבילות עסקו בהיבטים של יחסי מפקד-פקוד ופיקוד ומנהיגות. עוד בלטו קבילות בתחומי רפואה (14%), מנהל ורישומת (12%), תשלומים (11%) וקבילות של מיועדים לשירות ביטחון (10%).

בתחום הפיקוד והמנהיגות תוארו מקרים של אלימות פיזית ומילולית מצד מפקדים, התבטאויות בלתי ראויות ואי מימוש המלצות רפואיות. בדוח נכתב, "לצערי, גם השנה נדרשתי לאירועים חמורים שבהם פעלו מפקדים באלימות פיזית כלפי פקודיהם, לעיתים תוך שנטען כי הדבר נעשה 'בבדיחות הדעת' או בשל מורת רוחם של המפקדים מהתנהלות פקודיהם".

בתחום תנאי המחייה והתשתיות עלו טענות בדבר תשתיות מגורים רעועות, ובהן עובש בקירות, תקלות חשמל, מפגעי אסבסט, מזיקים והצפות. הנציבה ציינה כי חלק מהפערים נובעים מתשתיות ישנות וחלקם משגרת מחנה חסרה והיעדר התאמה למספר המשרתים.

גם תחום התזונה עלה בקבילות, בין היתר בטענות על מחסור במזון, איכות ירודה ומחסור במנות ייעודיות כגון צמחוניות, טבעוניות וללא גלוטן. הדוח מדגיש כי תנאי מחייה הולמים מהווים חלק מזכויות הפרט ומשפיעים על המוטיבציה והמסירות לשירות.

הוגשה קבילה על ידי חייל בהכשרה שבו נטען כי מפקד פלוגה לא אפשר זמן ייעודי לתפילת 'ערבית' ודרש מהחיילים להתפלל במהלך שעת הטרום-שינה (ט"ש), בניגוד לפקודות הצבא. בעקבות הקבילה, חודדו הפקודות ביחידה והודגש כי על המפקדים לאפשר לפקודיהם לממש את זכויותיהם הנוגעות לאורח חייהם הדתי.

בנוסף, חייל הלין על כך שמפקד הפלוגה מבצע תדריכי יציאה ("נוהל שבת") רק כשעה לפני כניסת השבת, בעוד הפקודות קובעות כי יש לשחרר חיילים לפחות שעתיים לפני כניסת השבת כדי שיוכלו להשלים את הכנותיהם. בעקבות הבירור הוערה למפקד הפלוגה והוראות הפקודה חודדו.

הדוח מציין קבילות של חיילים במסלול 'מרכז הרב' (מסלול של 17 חודשי שירות), שזוכו בתעודת שחרור בכבוד בצבע 'זהב' לאחר שנמצא כי אופי שירותם, ששירתו כלוחמים במשך 15 חודשים, עמד בקריטריונים הנדרשים.

הדוח מציין כי התקבלו קבילות לגבי מחסור במנות מזון ייחודיות בבסיסים, ובכלל זה מנות בהכשר מיוחד (כשרות מהודרת).

חייל מילואים הלין על איכות המזון במוצב במהלך חג הפסח. מהבירור עלה כי בשל היעדר כוח אדם במטבח בתחילת התעסוקה המבצעית בחג, נעזר הגדוד בספק חיצוני והאוכל הגיע קר עקב היעדר חימום מספק.

מלש"בים הנמצאים בסטטוס של 'דחיית גיוס' לצורך לימודים בישיבה הלינו על כך שסורבו לבקשתם להתמיין למסלולי מודיעין (גאמ"א) בטענה שלא ניתן להתמיין בתקופה זו. בירור הקבילות העלה כי מלש"ב בישיבה תורנית אכן יכול לקבל זימונים למיונים בכפוף להצהרה על כוונתו.

בנוגע למשרתי המילואים צוין כי אף שחלה ירידה במספר הקבילות ביחס לשנות המלחמה הראשונות, מדובר בהיקף נרחב ביחס לשנים שקדמו לכך. הקבילות עסקו בין היתר בהקפאת זימונים, שחרור משירות, רישום ימי מילואים, זכויות ומענקים, דרגות והתנהלות מפקדים.

הדוח מתייחס גם לכ-850 קבילות של מיועדים לשירות ביטחון. צוין כי יחידת "מיטב" מהווה את נקודת המגע הראשונה של מרבית המלש"בים עם הצבא, וכי 38% מקבילותיהם באו על תיקונן לשביעות רצונם, לעיתים לפנים משורת הדין.