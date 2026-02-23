בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נערכת חוות דעת האוסרת על ראש השב"כ, דוד זיני, לעסוק בסוגיות ליבה הקשורות לרצועת עזה, כך דיווח יעקב ברדוגו בערוץ 14.

הדיווח מתבסס על מקורות במשרד המשפטים, לפיהם המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, מוביל את כתיבת חוות הדעת בגיבוי מלא של בהרב-מיארה ובתיאום עם הייעוץ המשפטי של שירות הביטחון הכללי.

על פי ברדוגו, המהלך המשפטי מגיע "לאחר שלא צלחה הכוונה לפגוע בראש השב"כ דוד זיני בעקבות חקירת אחיו בצלאל, ועל אף שהחקירה הסתיימה והמעורבים כולם עצורים".

הוא ציין כי "החקירה הסתיימה והמעורבים כולם עצורים", ולכן לטענתו אין עילה עניינית למניעת מעורבותו של ראש השירות בפעילות הביטחונית בעזה, הכוללת בין היתר מאבק בניסיונות הברחה.

בהמשך הוא מתח ביקורת קשה על התנהלות מערכת המשפט אל מול דרג הביטחון הבכיר: "מדובר בפגיעה קנטרנית, חמורה ומיותרת בביטחון הלאומי, לא פחות. דמיינו למשל שגיל לימון יודיע לרמטכ"ל כי הוא מנוע לטפל בחיל האוויר".