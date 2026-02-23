פורים הוא חג יצירתי ושמח. אבל הוא גם מקרה מבחן מעניין לדפוסי צריכה חד־פעמיים: תחפושת שנלבשת פעם אחת, אביזרים שנשברים עד מוצאי החג, משלוחי מנות עטופים בשכבות של צלופן והר של פסולת שנשאר הרבה אחרי שהאיפור יורד. ברוב המקרים התחפושת נלבשת שעות ספורות בלבד, ואז מושלכת.

דווקא בגלל זה פורים הוא הזדמנות. הזדמנות לבחון איך אנחנו צורכים, ואיך אפשר לצרוך אחרת, בלי לפגוע בשמחה. הנה כמה עקרונות פשוטים לפורים שמח, אבל גם חכם יותר.

התחפושת הכי ירוקה כבר נמצאת אצלכם בארון - לפני שקונים, פותחים ארון. חולצה לבנה גדולה יכולה להפוך לרופא, אמן או מדען. שמלה שחורה + אביזר אחד = עשרות דמויות. הרבה פעמים אביזר קטן (כובע, צעיף, משקפיים) עושה את כל הסיפור. פחות קניות, יותר דמיון.

יד שנייה זה לא פשרה - חנויות יד שנייה, החלפות בין חברים, קבוצות שכונתיות - כולן אוצר לפורים.

זה בדיוק הרגע שבו הכלכלה השיתופית נכנסת לתמונה: במקום שכל משפחה תרכוש תחפושת חדשה לשעות בודדות, אפשר להחליף, להשאיל, להעביר הלאה, ולחסוך גם כסף וגם משאבים.

היום, במיוחד בקרב צעירים ומשפחות, יד שנייה כבר מזמן לא נחשבת לפשרה, אלא לבחירה מודעת, חסכונית ויצירתית יותר.

הבונוס: גם זול יותר, גם ייחודי יותר.

יצירתיות In - פלסטיק Out - קרטון, בד, נייר, חוטים, צבעים - כן. פלסטיק, קלקר, נצנצים שלא מתפרקים - פחות. יצירה ביתית יכולה להיות פעילות משפחתית נהדרת, בלי לזהם ובלי לייצר זבל שלא ניתן למחזר.

לפעמים החומרים הכי פשוטים הם גם אלה שמייצרים את התחפושות הכי מקוריות.

איפור במקום פלסטיק

מסכות פלסטיק נשברות, מתחממות ולא נוחות. איפור פנים איכותי, לעומת זאת, עושה עבודה מצוינת - ונשטף בסוף היום. גם ירוק יותר, גם נוח יותר, וגם נראה טוב בתמונות.

משלוחי מנות עם מחשבה

פחות עטיפות, יותר תוכן. צנצנת רב־פעמית, קופסת פח, שקית בד קטנה - משהו שנשאר גם אחרי פורים. עדיף תוצרת בית או מוצרים מקומיים, ופחות "עוד עטיפה על עטיפה"

משלוח מנות חכם הוא כזה שלא משאיר אחריו שקית של פסולת, אלא שימוש נוסף.

תכננו את התחפושת כך שתמשיך הלאה - שאלו מראש: למי זה עובר אחרי פורים? אח קטן, גן ילדים, חוג, תרומה. תחפושת עם “חיים שניים" היא תחפושת טובה יותר.

גם בפורים, לחשוב כמו מנהלים - פורים הוא מיני־אירוע המוני. ואם תעשיות ענק כמו ספורט, תרבות ובידור כבר מבינות שקיימות היא חלק מניהול אחראי וחכם - אין סיבה שאנחנו, כצרכנים, לא ניישם את אותו היגיון ביומיום שלנו.

בפורים לא צריך לבחור בין צבע לאחריות. אפשר לשלב ביניהם.

הכותב הוא מנכ"ל חברת Good Vision מקבוצת פאהן-קנה ומחבר הספר "אחריות תאגידית 2.0".