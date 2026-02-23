גוטליב על ההתנגדות לצו ערוץ 7

חברי כנסת מהליכוד הודיעו היום (שני) כי יתייצבו נגד עמדתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ונגד הגיבוי שמעניק ראש הממשלה נתניהו לצו המעלה את תקרת הפטור ממס על ייבוא אישי ל-150 דולר.

היום צפויה להיערך בכנסת ההצבעה על אישור הצו, אשר כבר נכנס לתוקף באופן זמני. הצו מאפשר לאזרחי ישראל להזמין מוצרים מאתרי סחר בינלאומיים (כגון אמזון, עלי-אקספרס ושיין) בסכום של עד 150 דולר ללא תשלום מכס ומע"מ - כפול מהתקרה שהייתה נהוגה עד כה (75 דולר).

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, הצהיר בנחרצות כי בכוונתו להצביע נגד, גם במחיר של הפרת משמעת קואליציונית. אליו הצטרף גם ח"כ שלום דנינו, שהתחייב להצביע נגד המהלך.

במקביל, יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, מנסה לגבש רוב במליאת הכנסת כדי להפיל את הצו. מילביצקי מבסס את התנגדותו על הנזק לקופת המדינה - אובדן הכנסות של כמיליארד שקלים בשנה - ובעיקר על הפגיעה האנושה בסוחרים המקומיים.

בדיון שנערך הבוקר בכנסת, הסבירה ח"כ טלי גוטליב מדוע היא פועלת לשכנע את ראש הממשלה לאפשר חופש הצבעה בנושא.

גוטליב הציגה דוגמה אישית הממחישה את האבסורד, לטענתה: "אני קונה בגדים ב'שיין'. אם נותנים פטור ממס לסכום של 150 דולר, אז נכון, אני יכולה לקנות עוד בשיין. זה לא קשור ליוקר המחייה כי זה לא קשור למה שאני קונה בסופר, וזה לא קשור למה שאני קונה בשום מקום בתוך הארץ. אז אני אקנה עוד בגדים בשיין".

היא הוסיפה בפנייה לסמוטריץ': "אתה רוצה לתת לי הטבה? תן אותה לבעלי החנויות. לאן נגיע אם אנחנו נפגע בסוף בכוח של היצור העצמי? אני מנסה פשוט לשכנע את ראש הממשלה שתהיה חופש הצבעה בהקשר הזה".