הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה על כוונתה להטיל עיצום כספי בסך 2,483,676 שקלים על חברת 'הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ', לאחר שמצאה כי קיים יסוד סביר להניח שהחברה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן.

חקירת הרשות העלתה כי החברה התעלמה מבקשות ניתוק של צרכנים והמשיכה לחייב אותם במשך חודשים ארוכים, ובחלק מהמקרים אף למעלה משנה.

על פי ממצאי החקירה, צרכנים רבים שביקשו לסיים את ההתקשרות עם ספקית האינטרנט נתקלו בסירוב בפועל: החברה לא ניתקה אותם משירותיה כנדרש בחוק, והמשיכה לגבות מהם תשלומים למרות הודעת הביטול המפורשת.

חוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקה מתמשכת, על העוסק לסיים את החוזה בתוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול. במועד זה, על החברה להפסיק את מתן השירות ואסור לה לחייב את הצרכן בתשלומים נוספים.

מהחקירה עלה כי עשרות צרכנים נותקו בפועל רק למעלה משנה ואף יותר לאחר שביקשו להתנתק משירותי החברה. בעקבות תלונות שהתקבלו פתחה הרשות בחקירה שבחנה את אופן הטיפול בבקשות הביטול בעסקאות מתמשכות.

ברשות הדגישו כי לחברה עומדת זכות טיעון בטרם תתקבל החלטה סופית בעניין, והיא רשאית להעלות טענות משפטיות ועובדתיות הן ביחס לעצם הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין גובה הסכום.

קובי זריהן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, אמר, "החוק קובע במפורש כי תוך שלושה ימים מיום בקשת הניתוק של צרכן בעסקה מתמשכת, החברה צריכה לנתק את הצרכן משירותיה. במקרה זה נתקלנו בעשרות מקרים לגביהם מועד הניתוק היה למעלה משנה, הדבר חמור מאוד ופוגע בזכויות הצרכנים על פי החוק ובאמון הצרכנים. הרשות תמשיך לפעול את מול אותם עוסקים שלא מצייתים לחוק ופוגעים בצרכנים".