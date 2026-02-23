חודשים לפני אירוע הירי ההמוני בעיירה טאמבלר רידג' שבקולומביה הבריטית, קנדה, התנהל בחברת OpenAI דיון פנימי באשר לאפשרות לדווח לרשויות החוק על תכתובות שביצעה המשתמשת ג'ס ואן רוטסלאר עם הצ'אטבוט ChatGPT.

במהלך חודש יוני תיארה רוטסלאר, על פי הדיווח, תרחישים שכללו אלימות בנשק חם לאורך מספר ימים.

מערכת בקרה אוטומטית סימנה את ההתכתבויות והעבירה אותן לבחינה אנושית. כתריסר עובדים נטלו חלק בהתייעצות פנימית, במסגרתה סברו אחדים כי התכנים עשויים להעיד על פוטנציאל לאלימות ממשית, והציעו לשקול פנייה לרשויות האכיפה בקנדה.

בסופו של דבר החליטה הנהלת החברה שלא להעביר דיווח לרשויות, לאחר שהעריכה כי המקרה אינו עומד ברף הנדרש לדיווח - קרי, קיומה של סכנה אמינה ומיידית של פגיעה פיזית חמורה באחרים. עם זאת, חשבונה של המשתמשת נחסם.

ב-10 בפברואר נמצאה רוטסלאר, בת 18, ללא רוח חיים בזירת ירי בבית ספר בטאמבלר רידג'. המשטרה של קנדה מסרה כי מדובר בפגיעה עצמית לכאורה, וכי היא החשודה בירי שבו נהרגו שמונה בני אדם ולפחות 25 נוספים נפצעו.

במסגרת החקירה נבחנת גם פעילותה הדיגיטלית של רוטסלאר. בין היתר דווח כי יצרה משחק בפלטפורמת Roblox המדמה אירוע ירי המוני, פרסמה תיעוד שלה במטווח ירי, טענה כי ייצרה תרמיל קליע באמצעות מדפסת תלת-ממד, והשתתפה בדיונים מקוונים בנושאי נשק.

עוד נמסר כי טרם האירוע ביקרה המשטרה המקומית בביתה מספר פעמים בעקבות חששות למצב נפשי, ובשלב מסוים אף הוחרמו כלי נשק מהבית באופן זמני.