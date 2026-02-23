עזרא יכין שיבח את "נוער הגבעות" ערוץ 7

במשכן הכנסת נערך הבוקר (שני) כנס מיוחד לציון 106 שנים לקרב תל חי, ביוזמת שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי.

במהלך האירוע הוענק אות "האריה השואג לגבורה ולציונות" ללוחם הלח"י הוותיק עזרא יכין, בן ה-98.

הכנס נערך בשיתוף חברי הכנסת בועז ביסמוט, אריאל קלנר ומשה סעדה, ועסק במורשת הגבורה הציונית ובהמשכיותה עד לימינו.

גולת הכותרת של הכנס הייתה נאומו של יכין, שריגש את הנוכחים בדבריו על רוח הלחימה וההתיישבות.

בדבריו בחר להתייחס לקבוצות הנוער הפועלות כיום ביהודה ושומרון: "כל הכבוד לנוער הגבעות שהולכים בעקבותיו של טרומפלדור. אני מאחל להם בהצלחה".