ועדת הכנסת אישרה הבוקר (שני) את הקמתה מחדש של הוועדה המיוחדת שתדון בתיקון לחוק יסוד: הממשלה, המכונה "חוק דרעי 2". מטרת החוק היא למנוע מבג"ץ להתערב במינוי שרים או בפיטוריהם.

החוק חוזר לסדר היום לאחר הקפאה של כמעט שלוש שנים, וזאת בצל האירועים המשפטיים האחרונים, בהם העתירות לפיטורי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

כדי להרחיק את החוק מהקשר אישי ליו"ר ש"ס אריה דרעי שעניינו עמד במוקד החוק המקורי, הוצע הרכב ועדה הכולל 16 חברי כנסת מסיעות הקואליציה והאופוזיציה - ללא נציגות למפלגת ש"ס.

בוועדת הכנסת הומלץ למנות ליו"ר את ח"כ אופיר כץ (הליכוד) לצד 5 ח"כים מהליכוד, 2 מיש עתיד, ונציג אחד מכל אחת מהסיעות: כחול-לבן, הימין הממלכתי, יהדות התורה, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, ישראל ביתנו, רע"מ, חד"ש-תע"ל והעבודה.

למרות שהחוק כבר אושר בקריאה ראשונה במרץ 2023 ואף עבר את שלב הוועדה לקריאה שנייה ושלישית, יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אפיק, קבעה כי לא ניתן להעלותו להצבעה סופית ללא דיון מחודש.

אפיק הסבירה בישיבה כי מאז הדיון האחרון בוטל המודל של "ממשלת חילופים" שהופיע בנוסח המקורי. "בינתיים אירעו שינויים בתחום החקיקה. בוטלה ממשלת חילופים שהצעת החוק מפנה לעניינים הקשורים בה, ונפסקו שתי פסיקות חדשות - אחת בעניין עילת הסבירות והשנייה בעניין נבצרות ראש הממשלה. לאלו השפעה על הצעת החוק הזאת בעיניי, ולכן כשח"כ אופיר כץ ביקש לשבץ את ההצעה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, למרות שלכאורה היה ניתן לעשות זאת טכנית, סברתי שלא היה ניתן מבלי להחזיר לדיון מחדש".

היא הוסיפה כי "חברי הכנסת והוועדה יוכלו להתייחס לתיקוני החקיקה והפסיקה שנעשו בשנתיים האלה, ולתת להם מענה בנוסח הצעת החוק כשתוחזר למליאה. הוועדה המיוחדת הייתה מוגבלת בזמן, פקעה וסיימה את תפקידה. רק הוועדה שדנה בהצעה תוכל לחדש את הדיונים בה. אף פעם לא נתקלנו במצב כזה, אבל בגלל שהסעיף ברור חשבתי שהדרך הנכונה היא להקים מחדש את הוועדה הזו. סמכויותיה יהיו רק ביחס להצעת החוק הזו, היא נועדה להתכתב עם תיקוני החקיקה והפסיקה שהיו מאז, והיא תוכל להניח אותה מחדש על שולחן הכנסת".

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ביקורת שיפוטית לא תחול על מינוי שרים וזהותם, מלבד תנאי הכשירות הבסיסיים הקבועים בחוק.