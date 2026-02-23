דובר בשם ארגון הטרור האיסלאמי הקיצוני "דאעש" (המדינה האיסלאמית) קורא לפעילי הארגון ברחבי העולם לתקוף מטרות יהודיות ומערביות.

בהודעה מוקלטת, דובר מטעם דאעש, המכונה אבו חֻדַיְפַה אל-אנסארי, תקף את נשיא סוריה אחמד אל-שרע וכינה אותו "בובה חסרת נשמה" המונהגת בידי מדינות מערביות.

הוא הזהיר את הנשיא הסורי שגורלו יהיה דומה לגורלו של הנשיא המודח בשאר אסד, שנאלץ להימלט לרוסיה.

ובתוך כך, בצפון סוריה בוצעו בימים האחרונים מספר פיגועים של פעילי דאעש נגד כוחות הביטחון הסוריים, כולל בידי מחבלים שנשאו על גופם חגורות נפץ.

לאחר העברתם לעיראק של עצורי דאעש שהוחזקו בידי המיליציה הכורדית, החלו הכוחות האמריקניים המוצבים בסוריה להיערך לעזוב את המדינה בתוך כחודש.