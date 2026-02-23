לקראת ביקורו של ראש ממשלת הודו בישראל שוחחנו עם לב ארן, מומחה להודו, על האינטרסים שמאחורי הביקור שמגיע לאחר עשור בו לא ביקר ראש הממשלה ההודי בישראל.

ארן מציין בדבריו את הברית "המשושה" שאותה מבקש נתניהו לקדם ובה מקום משמעותי להודו, לצד ישראל, מדינות הסכם אברהם, מדינות אפריקאיות תומכות ישראל, קפריסין ויוון ומדינות באסיה, "אולי באזור החיוג של אינדונזיה ואולי באזור בנות הברית של הודו, כלומר יפן. נתניהו רוצה לייצר בביקור הזה ברית שהיא גם נגד הציר השיעי וגם נגד הציר הסוני הקיצוני המבצבץ שבו טורקיה מככבת".

מנגד, האינטרס ההודי שאותו מבקש לקדם ראש הממשלה מודי בביקור מתמקד ביכולותיה הטכנולוגיות והאחרות של ישראל. "מודי מגיע לכאן כדי לחזק ולהעמיק תכניות שנמצאות בשלבים שונים של בשלות, ובהן תכנית ההגנה מטילים בליסטיים, מערכות נגד טילים ארוכי טווח, רחפנים ועוד. הודו רוצה גישה לטכנולוגיה הישראלית המתקדמת. אין לכך ווטו ישראלי או הודי".

ארן מציין כי כבר כעת ולאורך שנים "עיקר היצוא שלנו מהתעשיות הביטחוניות היא הודו". עוד הוא מעיר כי אמנם "הייתה עסקת ענק עם גרמניה וכך עם אזרביז'אן ויוון, אבל הודו יציבה ברכישה הקבועה והגבוהה שלה מישראל, מה שמסייע לנו כלכלית בתקופת מלחמה שבה התיירות וענפים אחרים נפגעו".

ההודים, הוא אומר, רואים בישראל אומת סטראט אפ משמעותית ואכן מודי ייקח חלק באירוע החדשנות שיתקיים במהלך ביקורו בירושלים. "הודו רוצה להיתרם מהיכולות של ישראל וישראל רוצה להיתרם מהשוק ההודי הענק. גם להודים יש כישרון טכנולוגי משמעותי ועוד לא מיצינו את אליטות הכישרון ההודי והישראלי. צריך לקוות שהסכם הסחר החופשי שעדיין אל חתמנו עליו, אולי מודי יתן את הלחץ האחרון ונוכל לחתום על ההסכם עוד בשנת 2026 ונוכל לקחת צעד קדימה בתחום הכלכלי".

באשר לקשריה של הודו עם איראן מציין ארן את הסכם בניית הנמל המשותף בים הערבי בהיקף של רבע מיליארד דולר, מה שההודים רואים בו הזדמנות לעקוף את פקיסטן בדרכם לשווקים של מרכז אסיה. בהקשר זה מציין ארן כי ההודים סקפטיים לגבי רצינות האיום האיראני להשמדת ישראל, ועם זאת קיימת התרחקות מסוימת בינם לבין איראן בשנים האחרונות, כך שבמידה ואיראן תהווה עבורם מכשול למהלך כלכלי משמעותי, הודו "תקריב" את קשריה עם איראן, כפי שעשתה כבר בעבר בשל אינטרסים כאלה ואחרים או בשל תכתיבים אמריקאיים.

ארן מציין כי הודו מוטרדת מההתקרבות בין טורקיה ופקיסטן, והדאגה הזו משותפת לה ולישראל ויכולה להוביל לקידום ציר משותף עם מדינות נוספות מול הציר הטורקי-פקיסטני. "הואו רוצה להוביל את הדרום הגלובלי שמכיל בתוכו הרבה מדינות אנטי ישראליות, ולכן הודו לא תיתן לנו את מה שטראמפ יכול לתת לנו ותתמוך במדינה פלשתינית ותוביל מדיניות מאוזנת לצד ידידות אישית כלפי נתניהו וכלפי ישראל".