פעיל הימין רמי בן יהודה הגיע היום (שני) לכנסת לכנס הצדעה ללוחמי כוח 100. בראיון לערוץ 7 אמר כי מטרת הגעתו הייתה לחזק את הלוחמים שלטענתו נפגעו מהתנהלות גורמי האכיפה ומהביקורת הציבורית נגדם.

בן יהודה אמר, "אנחנו הגענו היום לכנסת לחזק את כוח 100, החיילים והגיבורים שלנו שנתפרו פה על ידי הפצמ"רית, הוכפשו בכל העולם ותמיד היינו לצידם ותמיד נהיה לצידם. תמכנו בהם בדיונים בבג"ץ ונמשיך לתמוך בהם ובכל מקום".

בהמשך התייחס למחאה נגד אשת התקשורת לוסי אהריש והשיב לשאלה האם האירוע יצא משליטה. לדבריו, "שבוע לפני הייתי גם אצלה בבית והפגנתי, כל הדיירים ירדו ותמכו בי. אחרי כמה ימים הלכנו אני ומרדכי ביחד ועוד כמה חבר'ה, היינו שם ממש שתי דקות".

לשאלה האם המחאה מול פתח ביתה הייתה חציית גבול, השיב, "כבר שבוע ימים עושים הסתה על סרטון שעשיתי שיש לי כתובות ואני הולך למחות נגדה. אהריש מעודדת מהללי השהידים ואחים המוסלמים וקוראת לערבים לנהור לקלפיות בעיניי זה אסון למדינת ישראל. ערוץ תקשורת שמעודד להצביע לרשימה הערבית צריך להעמיד אותו במקום".

בן יהודה התייחס גם לעיתונאית ליאור קינן שעמדה מאחוריו בראיון ואמר, "מאחורי יש את המסיתה מספר 1 קינן שהם משקרים ומגדפים לתפור תיקים לאנשי ימין תיקים בחסות החוק - הפרקליטות. בגלל ההסתה נגדנו יש 6 כתבי אישום נגדי".

בהתייחס לביקורת על כך שהמחאה התקיימה מול דלת ביתה, אמר, "אני לא הייתי ממש מול דלת ביתה, החבר'ה הצעירים עלו לביתה, אני הפגנתי מחוץ לביתה".

עוד הוסיף בן יהודה בהתייחסו לדבריה של אהריש שאמרה "תיזהר ראש הממשלה זה עוד יגיע לבית שלך", "אתה לא זוכר שרצו לפרוץ לביתו של ראש הממשלה ואני בתור אחד שהיה לי מאהל שם עשרה חודשים בבלפור יודע את זה. הם מטיפים לנו מוסר? הם ישבו ליד פתח ביתה של טלי גוטליב ולא נתנו לה להוציא את הילדה בזמן שהשוטרים לא עושים כלום".

לשאלה כיצד פעלה המשטרה מולו באירוע, השיב, "החרימו לי את הטלפון ואת המגפון, עצרו אותי ואת מרדכי דוד. זו האכיפה בררנית. בעיניי ארגון פשיעה בחסות החוק - הפרקליטות שבתוך הפרקליטות אמר את זה אמיר אוחנה והוא צודק".

בהמשך הצהיר כי בכוונתו להמשיך בפעילות המחאה ואמר, "אין לי ספק, אני אומר יש לי את הכתובות של כולם ונגיע לכולם. לא ייתכן שערוץ טלוויזיה יהיה ערוץ תעמולה ויסית כנגד אנשי ימין בגלל דעותיהם הפוליטיות. לא ייתכן שבגללם הפרקליטות תרשום לנו כתבי אישום. וזה כל הערוצים, כל התחנות, גם 12, גם 13. אנחנו נגיע לברוך קרא, לקינן השקרנית. אולי היום בערב תהיה הפתעה, חבר'ה תישארו במתח".