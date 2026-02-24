ח"כ דן אילוז (הליכוד) יזם דיון חסוי ודחוף בוועדת הכנסת, בעקבות הוצאת צווי מעצר בצרפת נגד האזרחיות הישראליות רשל טויטו ונילי קופפר-נאורי.

הדיון נערך בכנסת ונועד לגבש מענה מדיני ומשפטי למניעת הפקרתם של אזרחי ישראל ולוחמי צה"ל מול רדיפה פוליטית בחו"ל.

בתום הדיון אמר אילוז לערוץ 7, "רדיפה של אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום שאסור לנו להשלים איתה. כשמערכת המשפט הצרפתית רודפת ישראליות בטענה הזויה של 'תמיכה ברצח עם', זו לא תביעה פרטית אלא מתקפה אנטישמית על הריבונות שלנו. העובדה שהתובעים הם גופים שקשורים לרשתות מימון טרור של חמאס בצרפת, מוכיחה שמדובר בטרור משפטי לכל דבר".

אילוז דורש לעבור לתגובה דיפלומטית חריפה, ובמסגרתה הוא דוחף לסגירת הקונסוליה הצרפתית במזרח ירושלים כצעד נגד למדיניות הצרפתית. בנוסף, הוא קורא למשרדי החוץ והמשפט לגבש אסטרטגיה שתעניק מעטפת הגנה ממשלתית ותמנע את "הפקרתם של ישראלים נוספים מול ניסיונות מעצר והשתקה בחו"ל".