בישיבת הקבינט שנערכה אמש (ראשון) הציגה המשטרה את היערכותה להמשך חודש הרמדאן.

במהלך הדיון נרשמה הסכמה רחבה בין שרי הממשלה בנוגע לשימור זכויות המתפללים היהודים בהר הבית, לצד חילופי דברים קשים בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין הייעוץ המשפטי לממשלה.

מפקד מחוז ירושלים סקר את פעולות המניעה שננקטו לקראת החודש הרגיש. הוא ציין כי המשטרה הוציאה למעלה מ-300 צווי הרחקה למתפרעים ומפרי סדר פוטנציאלים לקראת הרמדאן.

הממ"ז ציין כי כדי לפצות על סגירת ההר ליהודים בשעות הצהריים (שעה וחצי), המשטרה הוסיפה שעת עלייה בבוקר. "צמצמנו את האפליה", הסביר.

בניגוד לשנים עברו שבהן נשמעו קולות הממליצים על הגבלת ביקורי יהודים ברמדאן, הפעם הביעו שרי הקבינט עמדה תקיפה. בן גביר אמר: "צריך להגיד כל הכבוד למפכ"ל, לממ"ז ולמשטרה שמתקנים עוול של שנים. אבל שלא נתבלבל, אנחנו עדיין רחוקים משוויון מלא. כשליהודים יש חג - לא מונעים מהערבים להיכנס. אז גם הפוך לא צריך".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: גיבה את העמדה ואמר: "גם אני, כמו השר בן גביר, נגד להפחית יהודים. אמרתי גם בהערכת מצב אצלי שלא צריך לפגוע בזכויות שלהם".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס חיזק את הדברים וציין כי מדובר ב"מקום הכי קדוש לעם ישראל".

הדיון הפך לסוער כאשר השר בן גביר תקף את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שנכחה בישיבה: "אם ליועמ"שית שיושבת כאן הייתה טיפת הגינות היא הייתה יוצאת עם פיג'מה להגן על זכויות של יהודים בהר הבית. זה אפרטהייד נגד יהודים שאנחנו מתקנים עכשיו ומצליחים לאט לאט".

השר יריב לוין הצטרף לביקורת בציניות, "היא יצאה בפיג'מה נגד ועדת הבדיקה בעניין הרוגלות".

בן גביר סיכם את עמדתו בפני גורמי הביטחון, כשהוא מציין את הצלחת שינוי הסטטוס-קוו לשיטתו בשנתיים האחרונות: "בכל מקרה, הלקח מהשנתיים האחרונות שכשיש נחישות ותקיפות אז אפשר לשנות. אני זוכר כמה אמרו שאם יהודים יתפללו בהר יהיה לא טוב. כבר שנתיים יהודים מתפללים בהר, אני מתואם עם ראש הממשלה והאויב מורתע. זה המקום הכי חשוב לעם ישראל".