השגרירות האמריקנית בלבנון פינתה היום (שני) דרך נמל התעופה הבינלאומי בביירות עשרות מעובדיה, על רקע ההתפתחויות האזוריות והחשש כי המתקפה נגד איראן תחל בימים הקרובים.

לפי המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, במזרח התיכון נמצאים כבר יותר מ-200 מטוסי קרב אמריקנים, ויותר מ-300 אם כוללים גם את אלו שבאירופה. מתוכם, 36 מטוסי F-15 ולפחות 48 מטוסי חמקן F-35. בבריטניה מוצבים 12 חמקנים מסוג F-22, ובאזור גם 36 מטוסי F-16.

בנוסף למטוסי הקרב, הכוחות האמריקנים באזור כוללים גם יותר מ-100 מטוסי תדלוק, בקרה ושליטה, ביון ותובלה.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו דחה את הגעתו לישראל ממוצאי שבת ליום שני הבא.

אתמול דווח ב"ניו יורק טיימס" כי איראן עלולה להורות לשלוחיה להוציא לפועל מתקפות טרור נגד יעדים אמריקיים באירופה ובמזרח התיכון, אם טראמפ יורה על תקיפות בהיקף נרחב נגד איראן.

על פי הדיווח טראמפ אמר ליועציו שאם איראן לא תסכים לעסקה ולא תענה לדרישות האמריקניות אחרי מתקפה מוגבלת ראשונית - הוא ישקול התקפה נרחבת להפלת המשטר בעוד כמה חודשים. לפי הדיווח, טראמפ נוטה לאשר מתקפה מוגבלת בימים הקרובים כדי להראות לאיראן את רצינות כוונותיה של ארצות הברית, אך הדיווח הדגיש כי עדיין לא התקבלה החלטה על כך.

דובר משרד החוץ בטהראן, איסמאעיל בקאאי, אמר במסיבת העיתונאים השבועית שלו היום בטהראן, לגבי השאלה שקשורה לפגיעה מוגבלת: "אין פגיעה מוגבלת, כל תוקפנות תיחשב כתוקפנות".

בתוך כך, משרד החוץ בהודו קרא היום לאזרחיו לעזוב את איראן. בהודעה שפרסמה שגרירות הודו בטהראן ברשתות החברתיות נכתב: "בהתאם להתפתחויות באיראן, אנו מייעצים לאזרחים ההודים הנמצאים כעת באיראן לצאת משם בכל אמצעי התחבורה האפשריים".