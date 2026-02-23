ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד, התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לאתגרים הפוליטיים העומדים בפני המחנה.

לדבריו, "המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה. אין מקום לטעויות. יש מולנו יריב קשה ונואש".

בהמשך הבהיר כי קו ברור הוא תנאי לניצחון בבחירות ואמר, "בחירות מנצחים כשכולם יודעים מראש שלא תכנס בשום תנאי לעוד ממשלה של נתניהו, ולא תכנע לחרדים. זה לא הזמן להימורים, צריך ללכת על בטוח".

לפיד הוסיף כי מה שמכריע מערכות בחירות הוא ניסיון מקצועי ואחדות מתוזמנת, ואמר, "מה שמנצח בחירות הם מקצוענים חדורי מטרה שיודעים מה הם עושים, רצוי כאלה שכבר עשו את זה פעם. אני אדע לעשות את האיחוד הנכון ברגע הנכון".