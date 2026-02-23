השר סמוטריץ' תוקף את החלטת הנגיד דוברות

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה להותיר את הריבית על כנה ברמה של 4%. זאת לאחר שבינואר הריבית הופחתה בפעם השנייה ברציפות.

ההחלטה התקבלה למרות שהאינפלציה התמתנה מאוד עד ל-1.8% בחודש שעבר - בין היתר על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן.

עד לחודש דצמבר נרשמו 14 החלטות ריבית שבהן החליטה הוועדה המוניטרית שלא לשנות אותה. הרקע להחלטות הללו היה העובדה שהאינפלציה ירדה מתחת ליעד העליון, גם אחרי הורדת הריבית בחודש נובמבר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה. "ההחלטה של הנגיד להותיר את הריבית ברמה גבוהה היא החלטה שגויה, שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד. האתגר המרכזי כיום הוא אתגר הצמיחה והצורך הוא להקל על אזרחי ישראל, על משקי הבית, על נוטלי המשכנתאות ועל העסקים הקטנים והבינוניים. האשראי חונק את המשק ומעכב התאוששות".

הוא הוסיף "זה הזמן לצאת לצמיחה ולתת בוסט משמעותי לפעילות הכלכלית. אין כיום סכנה אינפלציונית שמצדיקה מדיניות מוניטרית מצמצמת ברמה הזו. אני קורא לנגיד לחזור מהחלטתו ולהמשיך במגמת הפחתת הריבית. זה מה שנכון למשק, זה מה שנכון לכלכלה, וזה מה שנכון לאזרחי מדינת ישראל ולמאבק ביוקר המחיה".