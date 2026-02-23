נחמה ודוד רזניק, הוריו של העיתונאי רן רזניק, נפטרו ביום שישי בהפרש של 12 שעות זה מזה.

רזניק, כתב הבריאות של "ישראל היום", נפרד מהוריו בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.

"הורי היקרים, חקלאים בני חקלאים מהמושבים עין ורד וצופית בשרון, אוהבי מדינת ישראל וארץ ישראל, פטריוטים בכל נימי נפשם, נפטרו בשישי בהפרש של 12 שעות", כתב וספד: "בור ענק, געגוע אינסופי, אוקינוס של עצב".

מודעת האבל שפרסמה המשפחה הודגש הקשר המיוחד והבלתי ניתן לניתוק בין השניים, "חיו יחד באהבה, באמונה ובמסירות רבת שנים, והלכו לעולמם כשהם מאוחדים גם בדרכם האחרונה".

השניים יובאו למנוחות מחר בבית העלמין האזורי לב השרון/תל מונד. המשפחה תשב שבעה במושב עין ורד.