נתניהו מאיים: "איראן תתקוף? זו תהיה השגיאה הקשה בתולדותיה" צילום: ערוץ הכנסת

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שני) דברים במליאת הכנסת בדיון 40 חתימות שכינסה האופוזיציה ושיגר איום למשטר בטהרן. בניגוד למנהגו הנאום היה בן חמש דקות בלבד והוא גם לא ביקש להגיב ליו"ר האופוזיציה.

"הבהרתי והעברתי מסר למשטר האייתוללות שאם הם יעשו את השגיאה אולי הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל, נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה", הצהיר נתניהו.

הוא הוסיף "אנחנו בימים מורכבים, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. זו לא העת להתפלמסות. בימים ההם ערב חג פורים, בימים ההם כמו בזמן הזה, צריך לצופף את שורות העם ולעמוד שכם אל שכם. אני בטוח בכוחנו ובלוחמים ובלוחמות שלנו. כשאנחנו עומדים יחד - אנחנו משיגים הישגים כבירים. ערב חג הפורים, נעמוד יחד - ובעזרת השם נבטיח את נצח ישראל".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לנתניהו בעניין איראן: "יש סיכוי לא רע שאנחנו לפני מערכה באיראן. אם המערכה הזו תגיע - והיא צריכה להגיע - כולנו נשים הכל בצד. כל חילוקי הדיעות יוכנסו להקפאה עמוקה, עד יעבור זעם. כמו בעבר, אני אתגייס להסברה הישראלית ולחיזוק המעמד הבינלאומי של ישראל. כמו בתקיפה הקודמת, אני אלך לכל מקום שצריך, מ-CNN ועד הפרלמנט הבריטי, ואגיד להם: "אתם יודעים שאני ראש האופוזיציה, אתם יודעים שנתניהו ואני יריבים, אבל את איראן צריך לתקוף בכל העוצמה, את שלטון האייתוללות צריך להפיל".

בהמשך מתח ביקורת קשה על נתניהו: "מה שיגדיר אותך בהיסטוריה זה 7 באוקטובר. אני מבין את הנסיון לכתוב היסטוריה אחרת - זה לא ילך זה לא עובד ככה". הוא המשיך והוסיף: "שום הצלחה, שום כישלון, לא יהדהד בזיכרון הלאומי כמו טבח 7 באוקטובר. שיהיה ברור - המילה היא טבח".

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, תקף בחריפות את בנימין נתניהו. "ראש ממשלת 7 באוקטובר, זה היה טבח במשמרת שלך", הטיח ליברמן. "זה הטבח הכי נורא בתולדות המדינה ואתה האשם העיקרי בו".

ליברמן התייחס בדבריו לתשובה שהגיש נתניהו למבקר המדינה, וטען כי היא מתעלמת מהחלטות עבר גורליות. "כתבת תשובה המשתרעת על 50 עמודים, אך שכחת את ישיבת הקבינט ב-13 בנובמבר 2014", הזכיר ליברמן. "באותה ישיבה דרשתי להתחיל במבצע רחב היקף למיגור חמאס, ואתה על הראש שלי החלטת על הפסקת אש, והצעת מדיניות הסדרה והעברת כסף מקטאר לחמאס".

בהמשך הזכיר ליברמן את התפטרותו מתפקיד שר הביטחון ב-2018 על רקע דומה: "ב-14 בנובמבר התפטרתי מתפקידי ואמרתי שהפסקת האש עם חמאס זו כניעה לטרור. ניסיתי עשרות פעמים להגיע לאותו פרוטוקול, ונמנע ממני להגיע אליו, אך אל תדאג - נגיע לזה". ליברמן הוסיף ומתח ביקורת על ניהול המערכה הנוכחית ותהה לגבי הישגיה: "מה קורה עכשיו, איפה הניצחון המוחלט? למה יש שיקום של הרצועה? למה מדינת ישראל מספקת חשמל, מים, דלקים ומשאיות מדי שבוע?".