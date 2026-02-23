להקת אורות וישיבת בני צבי פרסמו קליפ חדש לשיר "ותוסף אסתר", המבוסס על פסוקים ממגילת אסתר.

השיר כולל את הפסוקים, "וַתּ֣וֹסֶף אֶסְתֵּ֗ר וַתְּדַבֵּר֙ לִפְנֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ וַתִּפֹּ֖ל לִפְנֵ֣י רַגְלָ֑יו וַתֵּ֣בְךְּ וַתִּתְחַנֶּן־ל֗וֹ" (ח,ג), וכן, "אִם־מָצָ֨אתִי חֵ֤ן בְּעֵינֶ֨יךָ֙ הַמֶּ֔לֶךְ.. תִּנָּֽתֶן־לִ֤י נַפְשִׁי֙ בִּשְׁאֵ֣לָתִ֔י וְעַמִּ֖י בְּבַקָּשָׁתִֽי" (ז,ג). בישיבה מספרים כי במגילה מופיע הקב"ה דרך ההסתר, וכי בכל אזכור של "המלך" קיימים שני רבדים - הגלוי והנסתר. "ריבונו של עולם, גם אם עם ישראל חטא בסעודת אחשוורוש ואינו ראוי מצד הדין להיגאל- זכנו למצוא חן לפניך", מסבירים בישיבה.

בקליפ משתתפים תלמידי ישיבת בני צבי באופן מרכזי. חברי מקהלת הישיבה הם טוהר חלמיש, מנחם ציון שור, יהודה אלימלך, עמיחי גולדפישר, יהודה זהבי, מאיר לוין ושלמה דינר, אשר לקחו חלק בשירה הקבוצתית.

בנוסף, בעיבוד הקולי למקהלות השתתפו ר' יעקב רוטבלט ושלמה דינר, והקלטות המקהלות נערכו באולפן של אליה מדמון.