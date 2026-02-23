ספר חדש לקראת פורים: 'באר יהודה - מסכת מגילה'.

מדובר בשיעורים בעיון על מסכת מגילה מאת הרב יהודה זולדן, לשעבר ראש ישיבת ההסדר בנוה דקלים בגוש קטיף, ולשעבר המפקח המרכזי להוראת תלמוד ותושבע"פ בחינוך הדתי.

ספר זה מצטרף לספרים נוספים שיצאו לאור בחמש השנים האחרונות בסדרת באר יהודה, על המסכתות: בבא קמא, בבא בתרא (פרקים א-ב), סנהדרין (פרקים א-ב), פסחים, ראש השנה, סוכה. השיעורים הללו על מסכת מגילה, מצטרפים גם לספר אחר של הרב זולדן שיצא לפני למעלה מעשור: מגילה במוקפות חומה, בו הוא עסק בהשתלשלות קריאת המגילה וקביעת ימי הפורים בערים מוקפות חומה, מאז היציאה מחומות ירושלים - ירושלים החדשה ושכונותיה הרבות, ובערים נוספות ברחבי הארץ.

שיעורי העיון הלמדניים של הרב זולדן מתאפיינים בכך שהוא מציג תמונה רחבה בכל סוגיה. הוא מעיין בסוגיית הירושלמי המקבילה ובמדרשי ההלכה, מעמיק בדברי הרמב"ם ובראשונים נוספים, מדייק במילים וחושף מבטים חדשים בהבנת הסוגייה, ולעיתים אף באופן שונה מהמקובל ומוסכם בדברי אחרונים. פעמים רבות הערות השוליים הן עמוסות ונוסף בהם מידע רב שקשור לתוכן הסוגיה המרכזי, וכן הצעה ליישום אקטואלי ומעשי. יש שיעורים בהם מצויינים גם מקורות מספרי אמונה ומחשבה הקשורים לסוגיה.

מאפיין נוסף ובולט מאד בספריו הוא הוא אזכור בולט ועיון מקיף בספריהם וכתביהם של רבנים מהציונות הדתית: הראי"ה קוק, הרב צבי יהודה קוק, הרב יצחק אריאלי, הרב יהודה גרשוני, הרב אברהם שפירא, הרב שאול ישראלי, הרב שלמה גורן, הרב משה צבי נריה, הרב נחום רבינוביץ, הרב אהרון ליכטנשטיין, ויבדלו לחיים הרב יעקב אריאל, הרב יהושע וייצמן, ועוד.

סגנון הכתיבה הוא בהיר ומסודר מאד. מלבד הכותרת הראשית, נוספו גם כותרות משנה, הזחות, עיצוב מקורות, ועוד.

התשתית של הספרים הללו, הם שיעורים שמסר הרב זולדן בזמנו בישיבת ההסדר בנוה דקלים, וכן בבית המדרש במרכז האקדמי מכון לב בירושלים, שם לימד טרם התמנותו למפמ"ר במדרש החינוך. זאת בנוסף לשיעורים שהוא מסר בישיבות גבוהות, הסדר ותיכוניות ובמקומות נוספים אליהם הוא מוזמן, וכן מאמרים שהוא פרסם במשך השנים בבמות שונות ומגוונות.

כל סדרת הספרים באר יהודה, הם בהוצאת מכון מעליות, ישיבת ההסדר ברכת משה מעלה אדומים, ובברכתם של ראשי הישיבה, הרב יצחק שילת, והרב חיים סבתו.

הרב זולדן הקדיש את הספר על מסכת מגילה לזכרו של ידידו הקרוב מעפרה, ז'אבו ארליך הי"ד, חוקר ארץ ישראל וממדריכיה, שנהרג בלבנון במלחמת התקומה בחודש חשון תשפ"ה, בעת שנקרא לתרום את מומחיותו לפעילות מבצעית.

מסכת מגילה היא מסכת אהובה שרבים לומדים אותה בכל שנה לקראת פורים. הספר באר יהודה על המסכת, יעניק ללומדים עוד נופך ומתיקות למדנית ארץ ישראלית.