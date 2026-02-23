משאית התנגשה הערב (שני) בכוח משטרתי שפעל במרחב צומת תפוח ונמלטה מהמקום. המשטרה בדקה חשד לאירוע טרור וקבעה כי מדובר בתאונה.

כוחות משטרה ממחוז ש"י שהוזעקו למקום החלו במרדף אחר הנהג החשוד שנמלט והוא נעצר על ידם יחד עם חשוד נוסף שישב עמו ברכב.

כתוצאה מהמקרה נפצע שוטר באורח קל. הוא טופל על ידי חובשים ופראמדיקים ופונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

כוחות גדולים הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע.

ממד"א נמסר: "התקבל דיווח על משאית שהתנגשה ברכב ופגעה בבטונדה של תחנת אוטובוס בסמוך לצומת תפוח לכיוון רחלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בילינסון גבר בן 51 במצב קל".