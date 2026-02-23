באסותא רמת החייל הוקם בימים האחרונים בית חולים תת קרקעי חדש, שיכול לאכלס כ-200 מיטות אשפוז. המהלך בוצע לבקשת משרד הבריאות, ונועד לשמש תשתית לאומית בשעת חירום.

המתחם החדש נועד לקלוט מטופלים מבתי חולים ציבוריים שאינם ממוגנים דיו, ובכך להבטיח רצף טיפולי גם תחת איום טילים משמעותי.

בנוסף, באסותא רמת החייל פועל מערך חדרי ניתוח ממוגן מעל הקרקע, ובעבר, במהלך מבצע "עם כלביא", הועברו אליו מטופלים לניתוחים ארוכים ומורכבים.

עד כה, הנחיית משרד הבריאות הייתה לסגור מוסדות רפואיים פרטיים בעת חירום. אולם, לקחי מלחמת "חרבות ברזל" ובמיוחד מבצע "עם כלביא" הובילו לשינוי גישה.

בחודשיים האחרונים בוצעו עבודות אינטנסיביות להקמת תשתיות גזים רפואיים, חשמל ותקשורת בקומות התת-קרקעיות, כדי לאפשר מעבר מיידי למצב אשפוז.

ד"ר שני ברוש, ראש אגף הרפואה באסותא, הדגישה כי "בחודש-חודשיים האחרונים היתה עשייה מאד אינטנסיבית, נחתם הסכם, העמידו חברה קבלנית שבנתה תשתיות של גזים רפואיים, חשמל ותקשורת כדי לאפשר מעבר למתחמים תת קרקעיים ביום פקודה. היום עומדת התשתית היכולה לאכלס כ-200 מאושפזים לטובת בתי חולים אחרים שאין להם מיגון".

מנכ"ל אסותא מרכזים רפואיים, גידי לשץ, הבהיר כי מדובר בחלק מאסטרטגיה ארוכת טווח של חוסן לאומי: "שמירה על רצף טיפולי כחלק ממערך החירום של מערכת הבריאות - הוא משימה לאומית, וחלק מהייעוד שלנו ואנו גאים לקחת חלק במימושה".