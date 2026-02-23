שבוע לפני יום הילולת המקובל רבי שלום לוי חמדי, מחשובי רבני יהדות תימן, נכדו הזמר ישראל גברא מוציא שיר געגועים ותפילה המוקדש לדמותו.

השיר, "המלאך שלצידי", מבקש לתת ביטוי מוזיקלי לאורו של הצדיק הממשיך להאיר גם שנים לאחר פטירתו.

גברא מספר כי השיר נולד מתוך חיבור עמוק למורשתו של הרב. את המילים כתב בנו של הצדיק, מיכאל חמדי, ואילו הלחן וההפקה המוזיקלית הופקדו בידיו של גיל נגר.

עם יציאת השיר שיתף גברא כי "דמותו של רבי שלום חמדי זצ"ל חקוקה בלבם של רבים כעבד ה' ועניו בהתגלמותו, כליל תפארת המידות שפעל מופתים והשיב רבים מעוון. מי ששהה במחיצתו נשבה בקסמו הפלאי, ואורו הגדול האיר דרך לרבים בתוך מבוכי העולם הזה".

לדבריו, "השיר הוא ביטוי של כיסופים וקשר בל ינתק בין דורות, המבקש להעביר הלאה את קרני האור של צדיק אמת, הממשיכות להאיר עד היום".