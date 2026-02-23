הזמר והיוצר בר צברי משחרר שיר חדש בשם "ראש לאריות", לזכרו של לוחם הימ"מ ארנון זמורה. השיר נולד בעקבות מפגש מקרי שהוביל לחיבור עמוק עם משפחתו של זמורה.

השיר, שנכתב בשיתוף עם אבי אוחיון ומפקדו של ארנון, מנסה לשרטט את דמותו הרב-גונית של זמורה - לא רק כלוחם עז נפש, אלא כאדם, אבא ובעל.

תהליך לידתו של השיר החל בתגובה ברשת החברתית והפך למחויבות עמוקה להנצחה.

לאחר נפילתו של ארנון, פרסם צברי פוסט לזכרו. תגובה של ניצן, אחותו של ארנון, הובילה למפגש ראשון באזכרה. "התחושה שזהו אינו עוד מפגש התחדדה אצלי", מספר צברי.

זמן קצר לאחר מכן, גילה צברי כי חבר קרוב שלו הוא א.כ, מפקדו האישי של ארנון בימ"מ. המפגש הזה יצק לשיר זיכרונות חיים ואינטימיים משדה הקרב ומהיומיום, "הדמות שראיתי לנגד עיני פתאום קיבלה זיכרונות, אירועים ומערכות יחסים. במפגש הזה למעשה נזרעו היסודות".

תהליך היצירה נעשה בליווי צמוד של הקרובים ביותר לארנון, כדי להבטיח שהשיר ישקף את דמותו האמיתית. צברי מוסיף כי "מפגשים עם משפחתו של ארנון חיזקו את תחושת האחריות והכבוד שליוו את תהליך היצירה. כך גם במפגש מרגש עם מיכל אשתו של ארנון, העמקנו ודייקנו את היצירה".

מיכל זמורה, אלמנתו של ארנון, כתבה כי "השיר מספר על ארנון האמיתי שהיה, לפני כל דבר אחר, איש אוהב ואהוב ואבא מופלא. רק מי שבאמת הכיר את ארנון יכול לומר עליו דברים כל כך מדוייקים בשורות קצרות. העבודה המשותפת על השיר אפשרה אמת ודיוק שהופכים את השיר לכזה שמחבק את הלבבות שלנו".

א.כ, מפקדו של זמורה, כתב: "השנים האחרונות גבו מאיתנו מחירים קשים וכאובים שמילים לא יוכלו להסביר. השילוב של אובדן והזכות להיות חלק בדרכם של אלו שהיו ויישארו לעד טובים יותר משאירות צלקות שכנראה לעולם כבר לא יגלידו הם שם להישאר ואנחנו כאן כדי להתמודד".

עוד הוסיף כי השיר הוא גם הנצחה אישית מנקודת מבטו כחבר וכמפקד, "השיר נכתב על ארנון והוא גם באמת הרבה מעבר עבורי, יש בו הנצחה וסיפור אמיתי מהזווית האישית שלי והחוויה כחבר וכמפקד של אנשים שבחרו בכל יום מחדש לוותר על התהילה והקרדיט ולחיות חיי משמעות עם הסיכונים שכרוכים בדרך חיים הזאת וגם שילמו את המחיר היקר ביותר בענווה ומסירות אין סופיים. אם הייתם שואלים אותי אם הם היו עושים זאת שוב הייתי עונה שכן אבל בצורה טובה יותר וחוזרים לצללים בלי אף כותרת".

הוא סיכם בהערכה ליוצר: "החיבור של היוצר עם הרגישות וההתאמה בתהליך ארוך ומלא נשמה הביאו לתוצר הזה שבעיני הוא הרבה יותר ממושלם, תודה רבה לבר על הדרך ועל התוצאה".