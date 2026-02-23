בכנסת נערך היום (שני) התקיים כנס משותף של ח"כ קטי שטרית, ח"כ שמחה רוטמן וארגון 'תורת לחימה' להוקרת לוחמי כוח 100 מפרשת שדה תימן ובני משפחותיהם.

הכנס, אשר התקיים במעמד מפקדים בכירים, חברי הכנסת וארגונים אזרחיים, הוקדש להוקרת פועלם של הלוחמים.

במהלך הכנס חולקו תעודות הוקרה ללוחמים ולבני משפחותיהם על פעילותם המיוחדת למען מדינת ישראל ועם ישראל.

ח"כ רוטמן אמר לערוץ 7 "תודה רבה לכוח 100 על כל מה שהם עשו, עושים ועוד יעשו ומשפחותיהם, ולכל מי שלא נתן לסוגיה לרדת מסדר היום. גם כשנראה היה שהאירוע אבוד, לא התייאשנו. מלחמות אבודות הופכים למלחמות שאפשר לנצח. זה לא עניין ימני אלא עניין לאומי. לחשוב שאם נקריב קורבן, אם ניקח כבש אחד וניתן להם אותו, אז יעזבו אותנו? אין דבר כזה. הכוח שלנו הוא בזה שאנחנו אחד, שאנחנו לא מקריבים מתוכנו לטובת העולם. תחקרו כמו שחוקרים גיבורי מלחמה. שלא תעזו לחקור אותם כאחרוני העבריינים. בזכותם אנחנו יכולים לישון בשקט".

ח"כ שטרית הוסיפה "הטראומה של לוחמי כח 100 מלווה לא רק את הלוחם, אלא גם את אשתו, ילדיו וכל מי שנמצא בסביבתו הקרובה. אני כאן כדי ללוות אתכם, כל אחד ממי שיושב כאן ערב לכך שהצדק המגיע ללוחמי כח 100 לא יאחר לבוא. זה הזמן של כולנו לעמוד יחד ולומר בקול ברור וחד: לוחמים יקרים, משפחות יקרות - אתם לא לבד. אנחנו כאן, כדי להיאבק על הזכויות שלכם, על ההכרה שלכם ונמשיך להיות סלע ברזל של תמיכה עבורכם - עד שהצדק ייעשה עם כל אחד ואחד מכם".

אביעד גדות, מנכ"ל ארגון 'תורת לחימה', סיכם "כל עם ישראל מצדיע ללוחמי כוח 100 הן על השליחות ומלאכת הקודש בגבורה מול מפלצות החמאס הרצחניות והן על המאבק המוסרי והצודק מול רשעות הפצ"רית. אנו מחבקים את הלוחמים ואת בני משפחותיהם ומודים לחברי הכנסת הנמרצים קטי שטרית ושמחה רוטמן על הובלת הכנס החשוב יחד עימנו - למען צה"ל וגיבוריו".