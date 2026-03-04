לכבוד חג הפורים שחררו מיטב המוזיקאים החסידיים שורה ארוכה של שירים חדשים באווירת החג.

לצד מחרוזות קצביות וסינגלים מקפיצים לרחבת הריקודים, יצאו גם יצירות מקוריות ואלבומים חדשים שמוסיפים צבע ושמחה לימים אלו. ריכזנו עבורכם את כל ההשקות האחרונות.

הזמר מוטי עויזר משיק מחרוזת פורים חדשה. מדובר במחרוזת אלקטרונית המאגדת להיטים מוכרים לחג בעיבוד עדכני. על ההפקה המוזיקלית חתום המעבד והמפיק מוטי K, שהעניק למחרוזת סאונד רחבות אלקטרוני.

הזמר עמי כהן מציג מחרוזת פורים חדשה בליווי קליפ שצולם ביקבי ירושלים. במחרוזת משתתפים מנדי וייס, שמחה פרידמן, שלמה כהן, משה לוק, דניאל ריס ומקהלת ידידים העולמית.

הזמר יהודה מנהיים והיוצר מנדי גולדברג מחדשים את הסינגל "מי יודע" בגרסת רמיקס לפורים. הלחן של שרוליק כהן והעיבוד המוזיקלי של שרוליק מנדלסון.

הזמרים יוסלה קרישסקי ומענדי וויס משחררים סינגל־קליפ חדש בשם "א ביסעלע וויין", בלחנו של קרישסקי ובשילוב קליפ המשלב טכנולוגיית AI.

הזמר שמוליק גולדשטיין מגיש קאבר לשיר "ליהודים", שהולחן ובוצע במקור על ידי יוסי גרין.

הזמר והיוצר דודי משי משיק את הסינגל "ונהפוכו", אותו כתב והלחין. השיר משלב טקסט ברוח חג הפורים לצד קטע ראפ.

הקלידן יואלי יורוביץ ומקהלת נגינה מציגים מחרוזת פורים חיה בהשתתפות אהרלע סמט, מוטי גולדמן, שוכי גולדשטיין, עקיבא גרומן, יוסל לייפער, הרשי אייזנבך, מיילך פויגל, ארי וייס, לייבי דייטש ושלוימי דוידוביץ.

הזמר מאיר גפני משיק את הסינגל "לא יכרע". הלחן של אבי סולי, העיבוד של שרוליק מנדלסון וההפקה של מוישי רוט.

הזמר מוטי כהן מציג חידוש ללחן "ותוסף אסתר" עם הלחמת מילים מבית מדרשו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

הזמר יענקי אויש משיק את הסינגל "לבוא אל המלך", בלחנו של אברומי שיף ובעיבוד והפקה מוזיקלית של שמילי קאליש.

האורגיניסט חילי טיפנברונר מגיש מחרוזת פורים יחד עם הבעל מנגן משה דוד שטיין. השניים מצפים כי המחרוזת "תלווה אתכם ותרומם את האוירה בבתיכם ובכל מקום שאתם בימי הפורים".

איצי באלד ומקהלת "פרחי ניו יורק" משיקים את השיר "Take Off The Mask". הלחן והעיבוד של איצי באלד יחד עם יואל וייס.

הזמר אברומי ישראלי והדיג’יי נתן ליכט מציגים את המחרוזת "פורים פאנץ'", המשלבת את להיטי התקופה הבולטים לצד שירי פורים מוכרים וחידושים מפתיעים. לדבריהם - זו לא עוד מחרוזת.

הזמר והיוצר ניראל ארגוב משחרר "מחרוזת פורים" בעיבוד והפקה של מאור חיים, המשלבת סאונד ישיבתי-חסידי עם נגיעות מזרחיות.

הזמר החסידי ארי וייס משחרר את "בעיניך המלך", שיר בעל אופי רגשי יותר בתוך גל שירי החג. לדבריו, מדובר "בבן המתחנן לפני אבא שבשמים, בכנות, בפשטות, ובעומק הלב. רגעים קסומים ועילאיים של בקשה ממלך מלכי המלכים".

ההרכב יאפצ'יק מארח את אברימי לונגר ואהרל'ה בנדר בגרסה מחודשת לשיר קלאסי בעיבוד עדכני.

אהרל'ה בוקשפן ודובי רוטנר מציגים את הפרויקט "משפיע זיין שמחה", הכולל שירי שמחה הנשמעים בחצרות הרב מיילך בידרמן, הרב צבי מאיר זילברברג והרב יעקב מאיר שכטר.

מוטי גולדמן ו-DJ שימי ורנר משיקים את "ביטא קדישא" - פרויקט אלקטרוני בן כ-25 דקות המשלב סאונד ביט עכשווי עם מוטיבים חסידיים.

הבעל מנגן בנצי שטיין מציג לחן חדש למילים ממגילת אסתר - "רווח והצלה יעמוד ליהודים" - שנוצר בסעודת מלווה מלכה בניו יורק.

הזמר שי וינר משיק את "תן לי" בליווי קליפ. השיר עוסק בתפילה אישית ובבקשת כוח והתכווננות.

המטפל הרגשי מרדכי רוט משחרר סינגל-קליפ שכתב והלחין, העוסק במסר של אמונה והתמודדות אישית "ומבקשת להעביר מסר של חיזוק פנימי, תקווה והתקרבות לאמונה דווקא מתוך הקושי".

הזמר שלמה שמחה חוזר עם אלבום חדש בשם "ברכות ואיחולים", הכולל 11 רצועות. בין המשתתפים בהפקה: יואלי דיקמן, אלי קליין, איצי ברי, סוקי ברי, יוסי גרין, איצי ולדנר, אבי רוטנברג, הרב הלל פלאי ויואל צליק.

הזמר מנדי רוט מציג מחרוזת שבת בקליפ חדש, המאגד להיטי שבת מוכרים לרצועה אחת. המחרוזת יוצאת בתקופה בה עובד מנדי באולפן על פרוייקטים חדשים, בהם גם סינגלים מקוריים שיראו אור בקרוב.

הזמר שלמה כהן משיק את הסינגל "אמונה" בלחנו של יוסי רויכר, יחד עם מקהלת ידידים העולמית. העיבוד וההפקה של עמי כהן. כהן כתב, "אם אין אמונה אין כלום אבל אם יש אמונה יש הכל".

שמעון לוי ועמירן דביר משיקים את "להיות אהוב" יחד עם ישיבת ברקאי חיספין. הלחן של שמעון לוי וחיים גולד. הסינגל מלווה בקליפ מיוחד בהשתתפות בני הישיבה, המחזק את המסר של אהבה ועבודת השם.

המוזיקאי שמחה אברמצ’יק משחרר את “תהליכים" - טראק טכנו-האוס כחלק מפרויקט "האוס יהודי". לדבריו, "הטראק החדש נוצר מתוך ההבנה שהדרך חשובה לא פחות מהתוצאה. מה שאדם עובר ולומד בתוך התהליך עצמו - זו האמת המדויקת לו, ולעיתים היא משמעותית יותר מהיעד שאליו מגיעים בסוף".

שמולי הורביץ משיק את "עורי עורי", בהשראת הפיוט "לכה דודי". הלחן של ברוך שלום בלסופסקי והפקה של The Yiddish Note.

המוזיקאי והמעבד שימי יונייב מגיש ביצוע תזמורתי לניגון הבעש"ט, בהשתתפות הקלרניטן אברימי בלטי. מדובר בסנונית ראשונה מתוך פרויקט רחב היקף, אשר צפוי לכלול אלבום ניגונים ייחודי.

הזמר איתן כהן משחרר את "מחוזקים". המילים והלחן של אלחנן אלחדד, והעיבוד של יאיר ואייל שריקי.

הזמר והיוצר איציק וינגרטן משיק את "רק מנגינות" - שיר של תפילה שקטה וישרה, שנולדה מהלב ומדברת על מסע פנימי של אדם מול עצמו ומול הבורא. לדבריו, "השיר עוסק במקום שבו המילים נגמרות ונשארות המנגינות, הטעויות, והכנות הפשוטה של מי שמבקש להתקרב למרות הכול".

הזמר אייל טויטו משחרר את "הלילה הזה", סינגל חתונות קצבי בליווי קליפ. לדבריו, "מדובר בשיר שמכוון היישר לרחבת הריקודים, עם הפקה מוזיקלית עכשווית וביצוע סוחף שמרים את האווירה כבר מהשמיעה הראשונה".