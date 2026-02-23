התפתחות משמעותית נרשמה בחקירת מותן של עובדות באסון בבית הזיקוק באשדוד. המשטרה עצרה את ספק הציוד למפעל, והחליטה להחמיר את סעיף החשד נגדו לרצח באדישות.

באסון נספו אירינה רדצ'וק (52) שהותירה אחריה בעל ובת וניצן גוייכמן (39) שהותירה בעל ושלושה ילדים. השתיים, תושבות אשדוד, עבדו במפעל כמהנדסות כימיה.

החשוד הכחיש בחקירתו כל קשר לאירוע. לדבריו, המכלים שסיפק לבית הזיקוק הכילו אוויר רפואי ולא חמצן, ואין לו קשר לנסיבות שהובילו לטרגדיה.

מהמשטרה נמסר "מדובר בחקירה מורכבת, המצריכה בחינה מדוקדקת של כלל הנתונים בטרם קבלת החלטות בדבר צעדים פליליים. עם התקדמות החקירה ובהתאם לממצאיה יינקטו הצעדים הנדרשים על פי דין. מחר צפויה המשטרה להגיש בקשה להארכת מעצרו של החשוד".