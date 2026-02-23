תינוקת כבת תשעה חודשים מבית שמש נחנקה הערב (שני) במהלך האוכל. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק תוך ביצוע פעולות החייאה.

בבית החולים חולץ מקנה הנשימה של התינוקת עצם זר ונמשכו פעולות ההחייאה כשהרופאים נאבקים על חייה של הפעוטה.

לאחר ניסיונות רבים נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה.

פרמדיקית מד"א חגלה ארז, סיפרה: "כשהגענו למקום ראינו את התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנחנקה במהלך האוכל. בעזרת ציוד מתקדם חילצנו חתיכת אוכל מגרונה והענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים תוך כדי המשך פעולות החייאה, כשמצבה קריטי ואנחנו נלחמים על חייה".