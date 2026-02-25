עבור רובנו, ה-25.2 הוא סתם עוד תאריך בלוח השנה. אבל עבור צוריאל, מייסד 'פרויקט 252', המספר הזה מסמל את הדייט ה-252 שלו - הרגע שבו הבין שאחרי 7 שנים של חיפושים, הוא חייב להפסיק "לנסות" ולהתחיל ללמוד. ההבנה הזו הולידה את המיזם שעד היום ליווה כבר 812 זוגות אל מתחת לחופה.

הסטטיסטיקה של הפרויקט מראה נתון מדהים: מי שמשלב ידע, קהילה וליווי מקצועי, מקצר את הדרך לחופה ב-70% מהזמן. במקום לצאת לעוד דייט גנרי בבית קפה ולשאול "אז מה את עושה בחיים?", המנויים מקבלים מערפת שלמה שמשנה את כל הגישה.

מה מקבלים במסגרת פרויקט 252?

בפרויקט 252 מקבלים שפע של כלים שיעזרו לכם לקצר את הדרך לחופה ולהגיע מוכנים:

מאגר היכרויות פעיל: מעל 1,000 כרטיסים של חבר'ה רציניים מהמגזר (דתיים, חרדים, דתל"שים ומסורתיים) שמחפשים בדיוק כמוכם.

ספריית הידע הגדולה בעולם: מעל 500 שיעורים של גדולי המרצים (שירת מלאך, הרב יוני לביא, חדוה לוי), כולל גישה מיידית לסדנאות עומק על מיניות וחסמים לאינטימיות. הכל זמין ישירות בנייד.

העתיד כבר כאן (בקרוב!): סוכן AI אישי - יועץ צמוד בוואטסאפ שייתן לכם תשובות לכל דילמה בדייט בזמן אמת וייקח אתכם יד ביד עד החופה (יינתן ללא עלות נוספת למצטרפים כעת).

ליווי שוטף: זום שבועי קבוע עם המומחים למתן תשובות לשאלות הכי קשות.

להרשמה מיידית לפרויקט 252 ב-10 שקלים לחודש הראשון - לחצו כאן >>

10 שקלים והתחלתם (אבל השעון מתקתק)

לרגל התאריך המיוחד (25.2), נפתח מבצע מוגבל ל-252 מצטרפים חדשים בלבד: החודש הראשון ב-10 שקלים בלבד. ולאחר מכן? המחיר ננעל על 69 ש"ח לחודש (במקום 97 ש"ח המחיר הרגיל) - תעריף שיישאר קבוע וללא שינוי עד החתונה שלכם בעז"ה.

בונוס מיוחד להערב: ב-20:30 יתקיים זום ספידייט מטורף שיאפשר לכם להכיר בלייב מהספה בבית. מי שמצטרף עכשיו לפרויקט מקבל כניסה לאירוע ב-10 שקלים בלבד (במקום 70 ש"ח).

המכשול הכי גדול לזוגיות הוא לא "חוסר במזל", אלא "חוסר בפעולה". המבצע נסגר הלילה (רביעי) ב-00:00 בדיוק, והמחיר יעלה בחזרה.

