ההפגנות בדרך? דניאל פינטו, אברך מבאר שבע בן 28, נעצר לפנות בוקר לעיני אשתו וילדיו.

במהלך היממה האחרונה הוא הובא לדיון בפני קצין בכלא 10 ונשפט לשלושה ימי מעצר.

עו"ד שלמה חדד מהמחלקה המשפטית של ארגון חיי עולם מייצג את הרב פינטו ופועל למיצוי זכויותיו.

המעצר הוא האחרון בשורת מעצרים של בני ישיבות בימים האחרונים. ב-8 בפברואר נעצר אליהו קאשי, תלמיד ישיבה בבאר יעקב - מעצר שאליו הגיעו עשרות אנשים שניסו למנוע אותו.

יום קודם לכן נעצר אברך בוגר ישיבת "מאור התלמוד" במהלך שהותו ביישוב תפרח, על ידי משטרת התנועה. הוא הועבר לאחר מכן למשטרת אופקים ומשם הוסגר למשטרה הצבאית.