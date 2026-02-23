איריס חיים מבקשת: תפסיקו לבייש אותנו צילום: דוברות

ארגון "שובר שוויון" ערך היום (שני) מסיבת עיתונאים בה הציג את הפתרון שהגו חברי מרכז ליכוד ואנשי אקדמיה להקמת ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר.

מדובר בהצעת חוק אשר תאפשר להקים ועדת חקירה כבר בכנסת הנוכחית.

במסיבת העיתונאים השתתפו חבר מרכז הליכוד, האסטרטג מוטי אוחנה, לצד הפרופסורים ניסים מזרחי וניצן צנזור מאוניברסיטת ת"א יחד עם בני משפחות שכולות.

ההצעה של "שובר שוויון" זוכה לתמיכה נרחבת מצד משפחות שכולות ומשפחות חטופים.

האם השכולה איריס חיים אמרה באירוע: "במשך 70 ימים הבן שלי הצליח לשרוד בשבי, ביחד עם חבריו. שיתוף הפעולה איפשר להם לשרוד. שנתיים לא הבעתי ביקורת על הממשלה, למרות שאני מצביעת שמאל-מרכז. בחרתי לא לדבר במחנאות כי הרגשתי זה פוגע בסיכוי שלנו להחזיר את החטופים ולהכריע את המלחמה.

היום יש לי הזדמנות להצטרף למתווה שנותן תקווה. זו פריצת דרך שאני לא ראיתי. הבן שלי, כמו עוד 2,000 שנרצחו, נהרגו ונפלו - הם לא יתנו להמשיך עם כל המחנאות הזו. אני מבקשת ממנהיגות שלנו, תעשו משהו אחר, יותר טוב. תפסיקו לבייש אותנו", אמרה חיים.

הרב שמואל סלוטקי, ששכל את שני ילדיו ב-7 באוקטובר, הוסיף "אנחנו תובעים מכם מנהיגי המדינה לרפא את השבר, לשבור את השוויון, ולהקים ועדת חקירה מוסכמת. רק ככה נחזיר את האמון לעם ישראל".

חגי לובר בכנס דוברות

האב השכול חגי לובר סיפר "אתמול חגנו לנכד שלנו יומולדת שלוש על הקבר של הבן שלי. הוא אמר: 'אבא, יש לי יומולדת'. זה קרע את ליבי. איזה עתיד יהיה לו בלי שיתוף פעולה של כל חלקי המדינה, אופוזיציה קואליציה. פה מונחת התקווה, שיתוף פעולה, ההבנה שרק שיתוף פעולה תבנה את העתיד. שוויון חולני הרסני בין שתי קבוצות הורס את החברה הישראלית. ההצעה שמונחת נותנת זכות וטו לכל אחד מהצדדים. לכל אחד יש יכולת אמיתית להשפיע. אין יותר טוב מזה. די לפוזיציה, די לבייס. נתניהו, לפיד, גנץ, גולן - תתמכו בהצעה הזו, תרדו מעץ המחלוקת. תנו לנכד שלי, לבן של יהונתן, סיכוי לעתיד טוב יותר".

ההצעה קוראת להקים ועדה ממנה של 4 נציגים - הממשלה, ביהמ"ש העליון, נציג הקואליציה ונציג האופוזיציה. ועדת הארבעה תמנה פה אחד את 5 חברי הועדה בראשות שופט עליון או מחוזי בדימוס. לוועדה תהיה סמכויות מלאות בדומה לועדת חקירה ממלכתית.